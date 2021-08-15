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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:30 AM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي المهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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