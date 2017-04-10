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"بلدية ينبع" تغلق ورشة إصلاح سيارات كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول

ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد

أغلقت بلدية محافظة ينبع- ممثلة بالفرق الرقابية- ورشة إصلاح سيارات، كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم تسليمها للجهات الأمنية.

وتفصيلاً؛ ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها الميدانية ورشة إصلاح سيارات تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمهم للجهات الأمنية.

من جهة ثانية، تكثف بلدية ينبع جولاتها الميدانية على المنشأت الصحية المسموح لها بممارسة النشاط في فترة ‎منع التجول عن طريق توصيل طلبات العملاء باستخدام التطبيقات الإلكترونية للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية ينبع" تغلق ورشة إصلاح سيارات كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع- ممثلة بالفرق الرقابية- ورشة إصلاح سيارات، كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم تسليمها للجهات الأمنية.

وتفصيلاً؛ ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها الميدانية ورشة إصلاح سيارات تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمهم للجهات الأمنية.

من جهة ثانية، تكثف بلدية ينبع جولاتها الميدانية على المنشأت الصحية المسموح لها بممارسة النشاط في فترة ‎منع التجول عن طريق توصيل طلبات العملاء باستخدام التطبيقات الإلكترونية للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:59 PM

"بلدية ينبع" تغلق ورشة إصلاح سيارات كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول

ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع- ممثلة بالفرق الرقابية- ورشة إصلاح سيارات، كانت تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم تسليمها للجهات الأمنية.

وتفصيلاً؛ ضبطت الفرق الرقابية أثناء جولاتها الميدانية ورشة إصلاح سيارات تباشر العمل في ساعات منع التجول، وقد تم التنسيق مع الجهات الأمنية وإغلاق المنشأة، وإعداد محضر وتسليمهم للجهات الأمنية.

من جهة ثانية، تكثف بلدية ينبع جولاتها الميدانية على المنشأت الصحية المسموح لها بممارسة النشاط في فترة ‎منع التجول عن طريق توصيل طلبات العملاء باستخدام التطبيقات الإلكترونية للتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

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