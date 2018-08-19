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أحدهما لا ينام من الألم.. طفلان يصارعان ضمور المخ بتيماء والأب يناشد

وصلا إلى مراحل شديدة الخطورة والأمل في مستشفى متقدم ومتابعة دورية

تعيش أسرة سعودية بمحافظة تيماء في مرحلة عصيبة بسبب مرض طفلين يعانيان من ضمور في المخ؛ أكبرهما يبلغ من العمر 7 سنوات أصيب منذ الولادة، والآخر بعمر عام واحد اكتشف فيه المرض بعد شهرين من ولادته.

وناشدت الأسرة بنقل الطفلين إلى مستشفيات تخصصية؛ أملًا في علاجهما بعد أن وصلت حالتهما الصحية إلى مراحل شديدة الخطورة.

وقال والد الطفلين "سلطان وعبدالعزيز" الشمري لـ"سبق": إن معاناة مراجعات المستشفيات بحد ذاتها مرهقة لطفل واحد؛ فماذا عساها أن تكون لطفلين مصابين بنفس المرض وبمحافظة صغيرة ليس لديها الإمكانات لمثل تلك الأمراض؛ مبينًا أن طفله البالغ من العمر عامًا واحدًا لا يستطيع النوم سوى دقائق معدودة بسبب شدة المرض، وقد تم إرسال طلب علاج لبعض المستشفيات بالمملكة؛ ولكنها رفضت.

وأضاف: "الابن الآخر لديه مراجعات في المستشفى التخصصي بالرياض؛ ولكن تواجهني مشاكل المواعيد المتباعدة التي تكون من عام لعام، ورغم ذلك لم يتحسن صحيًّا، وأناشد سرعة إنقاذ حياة أبنائي ونقلهما إلى أي مستشفى متقدم؛ للوقوف على حالتهما ومتابعتهما بصورة دورية، وأملي كبير في إيجاد علاج لابنيَّ اللذين أراهما يكبران أمامي مع المرض".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحدهما لا ينام من الألم.. طفلان يصارعان ضمور المخ بتيماء والأب يناشد
سبق

تعيش أسرة سعودية بمحافظة تيماء في مرحلة عصيبة بسبب مرض طفلين يعانيان من ضمور في المخ؛ أكبرهما يبلغ من العمر 7 سنوات أصيب منذ الولادة، والآخر بعمر عام واحد اكتشف فيه المرض بعد شهرين من ولادته.

وناشدت الأسرة بنقل الطفلين إلى مستشفيات تخصصية؛ أملًا في علاجهما بعد أن وصلت حالتهما الصحية إلى مراحل شديدة الخطورة.

وقال والد الطفلين "سلطان وعبدالعزيز" الشمري لـ"سبق": إن معاناة مراجعات المستشفيات بحد ذاتها مرهقة لطفل واحد؛ فماذا عساها أن تكون لطفلين مصابين بنفس المرض وبمحافظة صغيرة ليس لديها الإمكانات لمثل تلك الأمراض؛ مبينًا أن طفله البالغ من العمر عامًا واحدًا لا يستطيع النوم سوى دقائق معدودة بسبب شدة المرض، وقد تم إرسال طلب علاج لبعض المستشفيات بالمملكة؛ ولكنها رفضت.

وأضاف: "الابن الآخر لديه مراجعات في المستشفى التخصصي بالرياض؛ ولكن تواجهني مشاكل المواعيد المتباعدة التي تكون من عام لعام، ورغم ذلك لم يتحسن صحيًّا، وأناشد سرعة إنقاذ حياة أبنائي ونقلهما إلى أي مستشفى متقدم؛ للوقوف على حالتهما ومتابعتهما بصورة دورية، وأملي كبير في إيجاد علاج لابنيَّ اللذين أراهما يكبران أمامي مع المرض".

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
12:26 PM

أحدهما لا ينام من الألم.. طفلان يصارعان ضمور المخ بتيماء والأب يناشد

وصلا إلى مراحل شديدة الخطورة والأمل في مستشفى متقدم ومتابعة دورية

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بدر الجبل - تبوك
7
2,480

تعيش أسرة سعودية بمحافظة تيماء في مرحلة عصيبة بسبب مرض طفلين يعانيان من ضمور في المخ؛ أكبرهما يبلغ من العمر 7 سنوات أصيب منذ الولادة، والآخر بعمر عام واحد اكتشف فيه المرض بعد شهرين من ولادته.

وناشدت الأسرة بنقل الطفلين إلى مستشفيات تخصصية؛ أملًا في علاجهما بعد أن وصلت حالتهما الصحية إلى مراحل شديدة الخطورة.

وقال والد الطفلين "سلطان وعبدالعزيز" الشمري لـ"سبق": إن معاناة مراجعات المستشفيات بحد ذاتها مرهقة لطفل واحد؛ فماذا عساها أن تكون لطفلين مصابين بنفس المرض وبمحافظة صغيرة ليس لديها الإمكانات لمثل تلك الأمراض؛ مبينًا أن طفله البالغ من العمر عامًا واحدًا لا يستطيع النوم سوى دقائق معدودة بسبب شدة المرض، وقد تم إرسال طلب علاج لبعض المستشفيات بالمملكة؛ ولكنها رفضت.

وأضاف: "الابن الآخر لديه مراجعات في المستشفى التخصصي بالرياض؛ ولكن تواجهني مشاكل المواعيد المتباعدة التي تكون من عام لعام، ورغم ذلك لم يتحسن صحيًّا، وأناشد سرعة إنقاذ حياة أبنائي ونقلهما إلى أي مستشفى متقدم؛ للوقوف على حالتهما ومتابعتهما بصورة دورية، وأملي كبير في إيجاد علاج لابنيَّ اللذين أراهما يكبران أمامي مع المرض".

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