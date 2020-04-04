النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ساسرف" تدعم جهود مكافحة "كورونا" بـ 5 ملايين ريال

قدّمتها لصندوق الوقف الصحي

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف"، دعمها لمبادرات صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة؛ لمكافحة فيروس "كورونا" COVID-19، بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.

ويأتي هذا الدعم لأبطال الصحة؛ إيماناً من الشركة بما يبذلونه من جهود عظيمة لمكافحة هذه الجائحة.


يذكر أن شركة "ساسرف" إحدى الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولها مساهمات عديدة في هذا الجانب.

ساسرف وزارة الصحة صندوق الوقف الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ساسرف" تدعم جهود مكافحة "كورونا" بـ 5 ملايين ريال
سبق

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف"، دعمها لمبادرات صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة؛ لمكافحة فيروس "كورونا" COVID-19، بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.

ويأتي هذا الدعم لأبطال الصحة؛ إيماناً من الشركة بما يبذلونه من جهود عظيمة لمكافحة هذه الجائحة.


يذكر أن شركة "ساسرف" إحدى الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولها مساهمات عديدة في هذا الجانب.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:07 PM

"ساسرف" تدعم جهود مكافحة "كورونا" بـ 5 ملايين ريال

قدّمتها لصندوق الوقف الصحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
344

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف"، دعمها لمبادرات صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة؛ لمكافحة فيروس "كورونا" COVID-19، بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.

ويأتي هذا الدعم لأبطال الصحة؛ إيماناً من الشركة بما يبذلونه من جهود عظيمة لمكافحة هذه الجائحة.


يذكر أن شركة "ساسرف" إحدى الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولها مساهمات عديدة في هذا الجانب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,872
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,888

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة