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"اتحاد الدراجات" يكرم "سبق" نظير التغطية المتميزة لـ"طواف السعودية 2020"

كرم الاتحاد السعودي للدراجات صحيفة "سبق" الإلكترونية، نظير تغطيتها المميزة لسباق "طواف السعودية 2020 "، في نسخته الأولى، والذي أقيم على مدى خمسة أيام.

وتسلم الزميل أحمد سرور ( القسم الرياضي )، نيابة عن رئيس التحرير درع التكريم وشهادة شكر وتقدير من قبل رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس، سلمها نيابة عنه عبدالله الجردان، المستشار الإداري بالاتحاد السعودي للدراجات.

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"اتحاد الدراجات" يكرم "سبق" نظير التغطية المتميزة لـ"طواف السعودية 2020"
سبق

كرم الاتحاد السعودي للدراجات صحيفة "سبق" الإلكترونية، نظير تغطيتها المميزة لسباق "طواف السعودية 2020 "، في نسخته الأولى، والذي أقيم على مدى خمسة أيام.

وتسلم الزميل أحمد سرور ( القسم الرياضي )، نيابة عن رئيس التحرير درع التكريم وشهادة شكر وتقدير من قبل رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس، سلمها نيابة عنه عبدالله الجردان، المستشار الإداري بالاتحاد السعودي للدراجات.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:31 AM

"اتحاد الدراجات" يكرم "سبق" نظير التغطية المتميزة لـ"طواف السعودية 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم الاتحاد السعودي للدراجات صحيفة "سبق" الإلكترونية، نظير تغطيتها المميزة لسباق "طواف السعودية 2020 "، في نسخته الأولى، والذي أقيم على مدى خمسة أيام.

وتسلم الزميل أحمد سرور ( القسم الرياضي )، نيابة عن رئيس التحرير درع التكريم وشهادة شكر وتقدير من قبل رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس، سلمها نيابة عنه عبدالله الجردان، المستشار الإداري بالاتحاد السعودي للدراجات.

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