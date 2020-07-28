نشطة وتتواصل.. المسند: الماطرة الصيفية تواعد هذه المناطق اليوم

قال: متوقع أن تكون من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار نشاط الحالة المطرية الصيفية على عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الثلاثاء تواصل الحالة المطرية الصيفية نشاطها، وتوقعات الأمطار ممتدة إلى جبال السروات من منطقة #جازان مروراً بـ#عسير و#الباحة ومرتفعات #نجران وعلى أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و#المدينة؛ قد تمتد إلى نواحٍ محدودة من المنطقة الوسطى و#تبوك، وربما أجزاء من الربع الخالي.

وأضاف: متوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من منطقة #جازان.