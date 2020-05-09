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للتأكد من الاشتراطات الصحية .. أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع الأغذية بنجران

دعت الأمانة الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة أمس، 438 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والصحية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوي.

أمانة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للتأكد من الاشتراطات الصحية .. أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع الأغذية بنجران
سبق

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة أمس، 438 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والصحية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوي.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:21 PM

للتأكد من الاشتراطات الصحية .. أكثر من 400 جولة رقابية على منافذ بيع الأغذية بنجران

دعت الأمانة الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة أمس، 438 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من تطبيقها للاشتراطات البلدية والصحية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوي.

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