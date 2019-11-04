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"الغربي": الإعلام الجامعي ثروة لم تستغلها الجامعات الناشئة بعد

أثنى على مبادرة جامعة شقراء وطالب باستثمارها

أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، على مبادرة جامعة شقراء بتنظيم ملتقى الإعلام الجامعي (التعزيز والمواكبة) داعيًا الجامعات عمومًا وجامعة شقراء تحديدًا للاستفادة من هذا الإعلام وتطوير أدواته وتوظيفه في تحقيق رسالة الجامعة العلمية والمعرفية والمجتمعية.

وأكد "الغربي" وهو أستاذ الصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الإعلام الجامعي أداة حيوية في المجتمعات الصغيرة ومنصة تواصل عريقة بين الجامعة ومحيطها والذي يتطلب من الجامعات دورًا أكبر لتأسيس هذه المعاقل العلمية في المناطق الريفية والمدن الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس الجمعية وهو يترأس إحدى جلسات الملتقى الذي يعقد اليوم، وهي بعنوان: (الإعلام الجامعي مسؤولياته ومهاراته) ويشارك فيها متحدثان من الممارسين للعمل الإعلامي وهما الدكتور عبدالعزيز الجارالله والدكتور مطلق الروقي.. أن العمل الإعلامي للأساتذة والطلاب في الجامعة عمل إبداعي يمكنهم من خلال تحقيق ذاتهم وخدمة مجتمعهم الداخلي في الحرم الجامعي وخدمة المجتمع عامة المحيط بالصرح التعليمي، إضافة إلى أنه يمد لهم الجسور مع عموم المجتمع في الوطن، وكل ما يمكنه الاطلاع على هذا الإنتاج الصحفي أو الفكري.

وشدد "الغربي" على ضرورة أن تهتم الجامعات بمواقعها الإلكترونية ومنصاتها الإعلامية، وأن تطور من أدواتها وتتيح وسائل أكثر لمنسوبيها حتى يقدموا منتجهم العلمي أو الفكري وأن يجدوا أرضًا خصبة لعرض إبداعهم ومبادراتهم بكل أنواع المحتوى المتاحة.

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"الغربي": الإعلام الجامعي ثروة لم تستغلها الجامعات الناشئة بعد
سبق

أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، على مبادرة جامعة شقراء بتنظيم ملتقى الإعلام الجامعي (التعزيز والمواكبة) داعيًا الجامعات عمومًا وجامعة شقراء تحديدًا للاستفادة من هذا الإعلام وتطوير أدواته وتوظيفه في تحقيق رسالة الجامعة العلمية والمعرفية والمجتمعية.

وأكد "الغربي" وهو أستاذ الصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الإعلام الجامعي أداة حيوية في المجتمعات الصغيرة ومنصة تواصل عريقة بين الجامعة ومحيطها والذي يتطلب من الجامعات دورًا أكبر لتأسيس هذه المعاقل العلمية في المناطق الريفية والمدن الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس الجمعية وهو يترأس إحدى جلسات الملتقى الذي يعقد اليوم، وهي بعنوان: (الإعلام الجامعي مسؤولياته ومهاراته) ويشارك فيها متحدثان من الممارسين للعمل الإعلامي وهما الدكتور عبدالعزيز الجارالله والدكتور مطلق الروقي.. أن العمل الإعلامي للأساتذة والطلاب في الجامعة عمل إبداعي يمكنهم من خلال تحقيق ذاتهم وخدمة مجتمعهم الداخلي في الحرم الجامعي وخدمة المجتمع عامة المحيط بالصرح التعليمي، إضافة إلى أنه يمد لهم الجسور مع عموم المجتمع في الوطن، وكل ما يمكنه الاطلاع على هذا الإنتاج الصحفي أو الفكري.

وشدد "الغربي" على ضرورة أن تهتم الجامعات بمواقعها الإلكترونية ومنصاتها الإعلامية، وأن تطور من أدواتها وتتيح وسائل أكثر لمنسوبيها حتى يقدموا منتجهم العلمي أو الفكري وأن يجدوا أرضًا خصبة لعرض إبداعهم ومبادراتهم بكل أنواع المحتوى المتاحة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:16 AM

"الغربي": الإعلام الجامعي ثروة لم تستغلها الجامعات الناشئة بعد

أثنى على مبادرة جامعة شقراء وطالب باستثمارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي، على مبادرة جامعة شقراء بتنظيم ملتقى الإعلام الجامعي (التعزيز والمواكبة) داعيًا الجامعات عمومًا وجامعة شقراء تحديدًا للاستفادة من هذا الإعلام وتطوير أدواته وتوظيفه في تحقيق رسالة الجامعة العلمية والمعرفية والمجتمعية.

وأكد "الغربي" وهو أستاذ الصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الإعلام الجامعي أداة حيوية في المجتمعات الصغيرة ومنصة تواصل عريقة بين الجامعة ومحيطها والذي يتطلب من الجامعات دورًا أكبر لتأسيس هذه المعاقل العلمية في المناطق الريفية والمدن الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس الجمعية وهو يترأس إحدى جلسات الملتقى الذي يعقد اليوم، وهي بعنوان: (الإعلام الجامعي مسؤولياته ومهاراته) ويشارك فيها متحدثان من الممارسين للعمل الإعلامي وهما الدكتور عبدالعزيز الجارالله والدكتور مطلق الروقي.. أن العمل الإعلامي للأساتذة والطلاب في الجامعة عمل إبداعي يمكنهم من خلال تحقيق ذاتهم وخدمة مجتمعهم الداخلي في الحرم الجامعي وخدمة المجتمع عامة المحيط بالصرح التعليمي، إضافة إلى أنه يمد لهم الجسور مع عموم المجتمع في الوطن، وكل ما يمكنه الاطلاع على هذا الإنتاج الصحفي أو الفكري.

وشدد "الغربي" على ضرورة أن تهتم الجامعات بمواقعها الإلكترونية ومنصاتها الإعلامية، وأن تطور من أدواتها وتتيح وسائل أكثر لمنسوبيها حتى يقدموا منتجهم العلمي أو الفكري وأن يجدوا أرضًا خصبة لعرض إبداعهم ومبادراتهم بكل أنواع المحتوى المتاحة.

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