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"وافي" يمدد رخص مشاريع البيع على الخارطة شهرين من تاريخ انتهائها

القرار اشتمل على تمديد 28 رخصة

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تمديد تاريخ انتهاء الرخص والموافقات المبدئية وشهادات التأهيل التي تنتهي خلال الفترة من ١٣ مارس إلى ١٩ يونيو ٢٠٢٠، لمدة شهرين من تاريخ انتهائها.

وأوضحت اللجنة أن القرار اشتمل على تمديد ٢٨ رخصة تنوعت بين رخص بيع على الخارطة ورخص تسويق لعقارات خارجية بنظام البيع على الخارطة و٤٢ موافقة مبدئية و١٨ شهادة تأهيل.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل دائماً للخروج بقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع بالتزامن مع التوجيهات الحكومية لمواجهة تلك الجائحة، والعمل على حل الصعوبات التي تواجه شركاء وزارة الإسكان من القطاع الخاص، والتي تخدم مصلحة المواطن بشكل مباشر، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تفتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/ 12/ 1437هـ.

ويعمل برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان، على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

وافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وافي" يمدد رخص مشاريع البيع على الخارطة شهرين من تاريخ انتهائها
سبق

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تمديد تاريخ انتهاء الرخص والموافقات المبدئية وشهادات التأهيل التي تنتهي خلال الفترة من ١٣ مارس إلى ١٩ يونيو ٢٠٢٠، لمدة شهرين من تاريخ انتهائها.

وأوضحت اللجنة أن القرار اشتمل على تمديد ٢٨ رخصة تنوعت بين رخص بيع على الخارطة ورخص تسويق لعقارات خارجية بنظام البيع على الخارطة و٤٢ موافقة مبدئية و١٨ شهادة تأهيل.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل دائماً للخروج بقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع بالتزامن مع التوجيهات الحكومية لمواجهة تلك الجائحة، والعمل على حل الصعوبات التي تواجه شركاء وزارة الإسكان من القطاع الخاص، والتي تخدم مصلحة المواطن بشكل مباشر، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تفتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/ 12/ 1437هـ.

ويعمل برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان، على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
07:20 PM

"وافي" يمدد رخص مشاريع البيع على الخارطة شهرين من تاريخ انتهائها

القرار اشتمل على تمديد 28 رخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" تمديد تاريخ انتهاء الرخص والموافقات المبدئية وشهادات التأهيل التي تنتهي خلال الفترة من ١٣ مارس إلى ١٩ يونيو ٢٠٢٠، لمدة شهرين من تاريخ انتهائها.

وأوضحت اللجنة أن القرار اشتمل على تمديد ٢٨ رخصة تنوعت بين رخص بيع على الخارطة ورخص تسويق لعقارات خارجية بنظام البيع على الخارطة و٤٢ موافقة مبدئية و١٨ شهادة تأهيل.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل دائماً للخروج بقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع بالتزامن مع التوجيهات الحكومية لمواجهة تلك الجائحة، والعمل على حل الصعوبات التي تواجه شركاء وزارة الإسكان من القطاع الخاص، والتي تخدم مصلحة المواطن بشكل مباشر، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تفتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/ 12/ 1437هـ.

ويعمل برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان، على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

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