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الغذاء والدواء: تطبيق "طمني" يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات

قالت: يرتبط بأكثر من ألف صيدلية بمختلف مناطق المملكة.. التحديث فوري

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن تطبيق "طمني" يتيح للمستهلكين معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.
وأضافت بأنه يتم تحديث الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) من الكمّامات والمعقمات في التطبيق بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني، كما أنَّ التطبيق يتيح معرفة مواقع الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوفر فيها الأدوية والمستلزمات التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة، ويتيح كذلك عرض معلومات الدواء والبدائل الدوائية له وبياناته المسجلة في الهيئة كما يُظهر تطبيق "طمني" إشعارات التحذيرات والاستدعاء للدواء، مع إمكانية تقديم شكاوى وبلاغات عدم توفر الدواء أو بلاغ الأعراض الجانبية للأدوية وغيرها من الخدمات.
وأبانت الهيئة بأن التطبيق يتيح للمستهلك كذلك خاصية البحث عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة غير الأدوية، التي تشمل الأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل من خلال مسح باركود المنتج أو الاسم التجاري لعرض البيانات والمعلومات التي تهم المستهلك للمنتجات الغذائية ومعرفة مسببات الحساسية إن وجدت إضافة إلى بيانات الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية، وبيانات منتجات التجميل المسجلة.

ويمكن الاستفادة من خدمات تطبيق "طمني" باللغتين العربية والإنجليزية عبر تحميله عن طريق نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد" من خلال الرابط: https://tameni.sfda.gov.sa /.

الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق طمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الغذاء والدواء: تطبيق "طمني" يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن تطبيق "طمني" يتيح للمستهلكين معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.
وأضافت بأنه يتم تحديث الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) من الكمّامات والمعقمات في التطبيق بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني، كما أنَّ التطبيق يتيح معرفة مواقع الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوفر فيها الأدوية والمستلزمات التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة، ويتيح كذلك عرض معلومات الدواء والبدائل الدوائية له وبياناته المسجلة في الهيئة كما يُظهر تطبيق "طمني" إشعارات التحذيرات والاستدعاء للدواء، مع إمكانية تقديم شكاوى وبلاغات عدم توفر الدواء أو بلاغ الأعراض الجانبية للأدوية وغيرها من الخدمات.
وأبانت الهيئة بأن التطبيق يتيح للمستهلك كذلك خاصية البحث عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة غير الأدوية، التي تشمل الأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل من خلال مسح باركود المنتج أو الاسم التجاري لعرض البيانات والمعلومات التي تهم المستهلك للمنتجات الغذائية ومعرفة مسببات الحساسية إن وجدت إضافة إلى بيانات الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية، وبيانات منتجات التجميل المسجلة.

ويمكن الاستفادة من خدمات تطبيق "طمني" باللغتين العربية والإنجليزية عبر تحميله عن طريق نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد" من خلال الرابط: https://tameni.sfda.gov.sa /.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
09:43 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:04 PM

الغذاء والدواء: تطبيق "طمني" يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات

قالت: يرتبط بأكثر من ألف صيدلية بمختلف مناطق المملكة.. التحديث فوري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,548

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأن تطبيق "طمني" يتيح للمستهلكين معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.
وأضافت بأنه يتم تحديث الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) من الكمّامات والمعقمات في التطبيق بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني، كما أنَّ التطبيق يتيح معرفة مواقع الصيدليات المرجعية وهي الصيدليات التي تتوفر فيها الأدوية والمستلزمات التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة، ويتيح كذلك عرض معلومات الدواء والبدائل الدوائية له وبياناته المسجلة في الهيئة كما يُظهر تطبيق "طمني" إشعارات التحذيرات والاستدعاء للدواء، مع إمكانية تقديم شكاوى وبلاغات عدم توفر الدواء أو بلاغ الأعراض الجانبية للأدوية وغيرها من الخدمات.
وأبانت الهيئة بأن التطبيق يتيح للمستهلك كذلك خاصية البحث عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة غير الأدوية، التي تشمل الأغذية والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل من خلال مسح باركود المنتج أو الاسم التجاري لعرض البيانات والمعلومات التي تهم المستهلك للمنتجات الغذائية ومعرفة مسببات الحساسية إن وجدت إضافة إلى بيانات الأجهزة الطبية المسجلة وتفاصيلها التجارية، وبيانات منتجات التجميل المسجلة.

ويمكن الاستفادة من خدمات تطبيق "طمني" باللغتين العربية والإنجليزية عبر تحميله عن طريق نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد" من خلال الرابط: https://tameni.sfda.gov.sa /.

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