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رغم احتدام الأزمة الأوكرانية.. "بوتين" يطلق مناورات للصواريخ الباليستية والمجنحة

تقتصر على قوات الردع الاستراتيجي

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، مناورات الردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية، رغم احتدام الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوسيتي"، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "بوتين" أمر ببدء تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي.

وبين "بيسكوف" أن المناورات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم احتدام الأزمة الأوكرانية.. "بوتين" يطلق مناورات للصواريخ الباليستية والمجنحة
سبق

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، مناورات الردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية، رغم احتدام الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوسيتي"، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "بوتين" أمر ببدء تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي.

وبين "بيسكوف" أن المناورات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:37 PM

رغم احتدام الأزمة الأوكرانية.. "بوتين" يطلق مناورات للصواريخ الباليستية والمجنحة

تقتصر على قوات الردع الاستراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,097

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، مناورات الردع الاستراتيجي للصواريخ الباليستية، رغم احتدام الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوسيتي"، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن "بوتين" أمر ببدء تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي.

وبين "بيسكوف" أن المناورات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

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