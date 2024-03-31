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"العصيمي": أوقفوا الأندية التي يثير رؤساؤها التعصب الرياضي.. لسلامة الأمن الوطني

قال: من يتابع وسم "الهلال والنصر" وما حمله من "عنف لفظي" يدرك خطورة المشهد

طالب الكاتب محمد العصيمي، في مداخلة له البارحة ببرنامج "ياهلا"؛ بإيقاف بعض الأندية التي يثير رؤساؤها التعصب الرياضي المقيت، وذلك لسلامة الأمن الوطني والاجتماعي.

وحذر "العصيمي" من تنامي هذه الظاهرة التي فككت الأسر وزرعت الكراهية في مجتمعنا، في أعقاب فوز النصر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار إلى الوسوم الساخرة والعنيفة أحيانًا التي تأتي بعد تصريحات أطلقها رؤساء الهلال والنصر والشباب الأسبوع المنصرم؛ والتي حملت عبارات قاسية وشغلت شبكات التواصل.

وأضاف: هناك ثغرات في فهم التعصب الرياضي؛ بمعنى أن تمنّيك فوز ناديك ليس تعصبًا، بل التعصب هو أن تفقد عقلك تمامًا وتترك عواطفك تتحكم فيك بما يؤدي إلى أن تسيء للآخرين الذين يشجعون أندية أخرى وتجرّح فيهم على المستوى الشخصي والقبلي والمجتمعي ككل؛ فهذا هو التعصب باختصار بعدما طالعت تعريفاتها بعد بحث قمت به.

وأردف "العصيمي": التصعب ليس بجديد، بل إن أول ظهور له كان في إنجلترا؛ لأن كرة القدم في الستينيات كانت حصرًا على طبقة العمال فأحدثوا شغبًا، فأطلق عليهم مصطلح الهمجية في التصرف للآخر؛ لأنك تناصر ناديًا معينًا أو تناصر قضية معينة، فوضعنا الآن مزعج فلو طالعنا هاشتاق الهلال والنصر لا يمكن أن تصدق ما فيه من التنابز والتحدي الفج والعنف اللفظي، نحن وصلنا مرحلة لا بد معها من إيقاف بعض الأندية بالكامل وليس إيقاف لاعب أو إداري، لا بد أن يوقف النادي موسمًا كاملًا، الأندية لا بد أن توقف النادي إذا صدر من رئيسه موقف يدخل في دائرة التعصب.

وتابع: طالما اتخذت خطوات لم تجدِ فلا بد من اتخاذ خطوات أخرى جريئة للأمام؛ كإيقاف نادٍ بالكامل لأن رئيس النادي أو جماهيره تمثل النادي؛ فالنيابة العامة تكيّف مثل هذه الممارسات كجرائم؛ فسلامة اللحمة الوطنية والأمن الوطني ليست مزحة حتى يخوض الناس فيها بهذه الطريقة.

واختتم بالقول: لا بد أن يلتفت الأمير عبدالعزيز بن تركي والمسؤولون والقيادة العليا لهذه الظاهرة ويضعوا قوانين حاسمة، وإن استمر بهذا التصاعد قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، فعندما نطالب بهذه العقوبات القاسية لأن نشاهد الأسر تفككت؛ الأخ لا يتحدث مع أخيه والصديق يقاطع صديقه والأب والابن كذلك، فنحن وصلنا لمرحلة إيقاف ناد لا شيء أمامها، فسلامة المجتمع مهمة وإذا لم يراعوا رؤساء الأندية جماهيرها عن هذه اللغة من التعصب الرياضي فليوقف النادي. لم لا؟ لماذا لا تطبق بحق المتعصبين الذين يشتمون ويسبون ويقذفون، لماذا لا تطبق عليهم الجرائم المعلوماتية؟.

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"العصيمي": أوقفوا الأندية التي يثير رؤساؤها التعصب الرياضي.. لسلامة الأمن الوطني
سبق

طالب الكاتب محمد العصيمي، في مداخلة له البارحة ببرنامج "ياهلا"؛ بإيقاف بعض الأندية التي يثير رؤساؤها التعصب الرياضي المقيت، وذلك لسلامة الأمن الوطني والاجتماعي.

وحذر "العصيمي" من تنامي هذه الظاهرة التي فككت الأسر وزرعت الكراهية في مجتمعنا، في أعقاب فوز النصر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار إلى الوسوم الساخرة والعنيفة أحيانًا التي تأتي بعد تصريحات أطلقها رؤساء الهلال والنصر والشباب الأسبوع المنصرم؛ والتي حملت عبارات قاسية وشغلت شبكات التواصل.

وأضاف: هناك ثغرات في فهم التعصب الرياضي؛ بمعنى أن تمنّيك فوز ناديك ليس تعصبًا، بل التعصب هو أن تفقد عقلك تمامًا وتترك عواطفك تتحكم فيك بما يؤدي إلى أن تسيء للآخرين الذين يشجعون أندية أخرى وتجرّح فيهم على المستوى الشخصي والقبلي والمجتمعي ككل؛ فهذا هو التعصب باختصار بعدما طالعت تعريفاتها بعد بحث قمت به.

وأردف "العصيمي": التصعب ليس بجديد، بل إن أول ظهور له كان في إنجلترا؛ لأن كرة القدم في الستينيات كانت حصرًا على طبقة العمال فأحدثوا شغبًا، فأطلق عليهم مصطلح الهمجية في التصرف للآخر؛ لأنك تناصر ناديًا معينًا أو تناصر قضية معينة، فوضعنا الآن مزعج فلو طالعنا هاشتاق الهلال والنصر لا يمكن أن تصدق ما فيه من التنابز والتحدي الفج والعنف اللفظي، نحن وصلنا مرحلة لا بد معها من إيقاف بعض الأندية بالكامل وليس إيقاف لاعب أو إداري، لا بد أن يوقف النادي موسمًا كاملًا، الأندية لا بد أن توقف النادي إذا صدر من رئيسه موقف يدخل في دائرة التعصب.

وتابع: طالما اتخذت خطوات لم تجدِ فلا بد من اتخاذ خطوات أخرى جريئة للأمام؛ كإيقاف نادٍ بالكامل لأن رئيس النادي أو جماهيره تمثل النادي؛ فالنيابة العامة تكيّف مثل هذه الممارسات كجرائم؛ فسلامة اللحمة الوطنية والأمن الوطني ليست مزحة حتى يخوض الناس فيها بهذه الطريقة.

واختتم بالقول: لا بد أن يلتفت الأمير عبدالعزيز بن تركي والمسؤولون والقيادة العليا لهذه الظاهرة ويضعوا قوانين حاسمة، وإن استمر بهذا التصاعد قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، فعندما نطالب بهذه العقوبات القاسية لأن نشاهد الأسر تفككت؛ الأخ لا يتحدث مع أخيه والصديق يقاطع صديقه والأب والابن كذلك، فنحن وصلنا لمرحلة إيقاف ناد لا شيء أمامها، فسلامة المجتمع مهمة وإذا لم يراعوا رؤساء الأندية جماهيرها عن هذه اللغة من التعصب الرياضي فليوقف النادي. لم لا؟ لماذا لا تطبق بحق المتعصبين الذين يشتمون ويسبون ويقذفون، لماذا لا تطبق عليهم الجرائم المعلوماتية؟.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
02:11 PM

"العصيمي": أوقفوا الأندية التي يثير رؤساؤها التعصب الرياضي.. لسلامة الأمن الوطني

قال: من يتابع وسم "الهلال والنصر" وما حمله من "عنف لفظي" يدرك خطورة المشهد

A A A
بدر العتيبي - الرياض
56
13,271

طالب الكاتب محمد العصيمي، في مداخلة له البارحة ببرنامج "ياهلا"؛ بإيقاف بعض الأندية التي يثير رؤساؤها التعصب الرياضي المقيت، وذلك لسلامة الأمن الوطني والاجتماعي.

وحذر "العصيمي" من تنامي هذه الظاهرة التي فككت الأسر وزرعت الكراهية في مجتمعنا، في أعقاب فوز النصر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشار إلى الوسوم الساخرة والعنيفة أحيانًا التي تأتي بعد تصريحات أطلقها رؤساء الهلال والنصر والشباب الأسبوع المنصرم؛ والتي حملت عبارات قاسية وشغلت شبكات التواصل.

وأضاف: هناك ثغرات في فهم التعصب الرياضي؛ بمعنى أن تمنّيك فوز ناديك ليس تعصبًا، بل التعصب هو أن تفقد عقلك تمامًا وتترك عواطفك تتحكم فيك بما يؤدي إلى أن تسيء للآخرين الذين يشجعون أندية أخرى وتجرّح فيهم على المستوى الشخصي والقبلي والمجتمعي ككل؛ فهذا هو التعصب باختصار بعدما طالعت تعريفاتها بعد بحث قمت به.

وأردف "العصيمي": التصعب ليس بجديد، بل إن أول ظهور له كان في إنجلترا؛ لأن كرة القدم في الستينيات كانت حصرًا على طبقة العمال فأحدثوا شغبًا، فأطلق عليهم مصطلح الهمجية في التصرف للآخر؛ لأنك تناصر ناديًا معينًا أو تناصر قضية معينة، فوضعنا الآن مزعج فلو طالعنا هاشتاق الهلال والنصر لا يمكن أن تصدق ما فيه من التنابز والتحدي الفج والعنف اللفظي، نحن وصلنا مرحلة لا بد معها من إيقاف بعض الأندية بالكامل وليس إيقاف لاعب أو إداري، لا بد أن يوقف النادي موسمًا كاملًا، الأندية لا بد أن توقف النادي إذا صدر من رئيسه موقف يدخل في دائرة التعصب.

وتابع: طالما اتخذت خطوات لم تجدِ فلا بد من اتخاذ خطوات أخرى جريئة للأمام؛ كإيقاف نادٍ بالكامل لأن رئيس النادي أو جماهيره تمثل النادي؛ فالنيابة العامة تكيّف مثل هذه الممارسات كجرائم؛ فسلامة اللحمة الوطنية والأمن الوطني ليست مزحة حتى يخوض الناس فيها بهذه الطريقة.

واختتم بالقول: لا بد أن يلتفت الأمير عبدالعزيز بن تركي والمسؤولون والقيادة العليا لهذه الظاهرة ويضعوا قوانين حاسمة، وإن استمر بهذا التصاعد قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، فعندما نطالب بهذه العقوبات القاسية لأن نشاهد الأسر تفككت؛ الأخ لا يتحدث مع أخيه والصديق يقاطع صديقه والأب والابن كذلك، فنحن وصلنا لمرحلة إيقاف ناد لا شيء أمامها، فسلامة المجتمع مهمة وإذا لم يراعوا رؤساء الأندية جماهيرها عن هذه اللغة من التعصب الرياضي فليوقف النادي. لم لا؟ لماذا لا تطبق بحق المتعصبين الذين يشتمون ويسبون ويقذفون، لماذا لا تطبق عليهم الجرائم المعلوماتية؟.

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