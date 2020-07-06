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ضمن عدة شروط.. جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية

جميع الإجراءات بدءًا من تقديم الطلب حتى الرقم الجامعي إلكترونية

أعلنت جامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وحددت الجامعة الفترة 22 - 27 / 11 / 1441هـ لمرحلة القبول الرئيس، فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441هـ ، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ.

كما حددت الجامعة يوم الإثنين 13 / 12 / 1441هـ موعداً لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 / 12 / 1441هـ، حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 / 12 / 1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

جامعة نجران القبول الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن عدة شروط.. جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية
سبق

أعلنت جامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وحددت الجامعة الفترة 22 - 27 / 11 / 1441هـ لمرحلة القبول الرئيس، فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441هـ ، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ.

كما حددت الجامعة يوم الإثنين 13 / 12 / 1441هـ موعداً لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 / 12 / 1441هـ، حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 / 12 / 1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
12:23 PM

ضمن عدة شروط.. جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية

جميع الإجراءات بدءًا من تقديم الطلب حتى الرقم الجامعي إلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت جامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440 / 1441هـ.

وحددت الجامعة الفترة 22 - 27 / 11 / 1441هـ لمرحلة القبول الرئيس، فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441هـ ، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ.

كما حددت الجامعة يوم الإثنين 13 / 12 / 1441هـ موعداً لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 / 12 / 1441هـ، حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 / 12 / 1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً، والمتقدمة 30 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

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