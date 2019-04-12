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"هيمنة أمريكا باتت ماضيًا".. سيناتور روسي يرسم "مثلث قيادة العالم" بعد "كورونا"

فيما طالَبَ نظيره في واشنطن بعقاب الصين بشدة لدرجة تُقيّد طموحاتها في المستقبل

اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.

وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلًا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم هذا المثلث الكبير سيلعب دورًا حاسمًا؛ لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قد قالت أمس: إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.

ووفقًا للصحيفة كما نقلت "روسيا اليوم"؛ فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.

بدوره قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام: إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تُجبر الصين على تغيير سلوكها".

واعتبر "غراهام"، أن على بلاده أن تُعاقب الصين بشدة؛ لدرجة تقيد طموحاتها لاحقًا في المستقبل.

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"هيمنة أمريكا باتت ماضيًا".. سيناتور روسي يرسم "مثلث قيادة العالم" بعد "كورونا"
سبق

اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.

وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلًا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم هذا المثلث الكبير سيلعب دورًا حاسمًا؛ لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قد قالت أمس: إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.

ووفقًا للصحيفة كما نقلت "روسيا اليوم"؛ فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.

بدوره قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام: إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تُجبر الصين على تغيير سلوكها".

واعتبر "غراهام"، أن على بلاده أن تُعاقب الصين بشدة؛ لدرجة تقيد طموحاتها لاحقًا في المستقبل.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:56 AM

"هيمنة أمريكا باتت ماضيًا".. سيناتور روسي يرسم "مثلث قيادة العالم" بعد "كورونا"

فيما طالَبَ نظيره في واشنطن بعقاب الصين بشدة لدرجة تُقيّد طموحاتها في المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,088

اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.

وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلًا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم هذا المثلث الكبير سيلعب دورًا حاسمًا؛ لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قد قالت أمس: إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.

ووفقًا للصحيفة كما نقلت "روسيا اليوم"؛ فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.

بدوره قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام: إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تُجبر الصين على تغيير سلوكها".

واعتبر "غراهام"، أن على بلاده أن تُعاقب الصين بشدة؛ لدرجة تقيد طموحاتها لاحقًا في المستقبل.

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