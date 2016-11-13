اختُتمت، أمس الثلاثاء، منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان، التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من 30 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة، سعد بن أحمد الجوني، ومشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي. وجاءت نتائج المنافسات التي أعلنتها لجان التحكيم على النحو التالي: فوز الوحدة الكشفية بمتوسطة مدارس مواهب الوادي الأهلية بتعليم وادي الدواسر بالمركز الأول، فيما حقق المركز الثاني الوحدة الكشفية في متوسطة الصبيحي بتعليم بيشة، وفاز بالمركز الثالث الوحدة الكشفية في متوسطة الفاروق بتعليم جدة، أما المركز الرابع فحصدته الوحدة الكشفية في متوسطة عثمان بن العاص بتعليم المنطقة الشرقية، فيما حازت الوحدة الكشفية في متوسطة الأمير سلطان بتعليم الباحة على المركز الخامس. وكانت المنافسات قد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بعدد من العروض الكشفية، وتدشين المعرض المصاحب، واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة، وزيارات لعدد من المعالم التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية، فيما جرى خلال الاختتام تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة.

اختتام المنافسات الكشفية للفتيان بتعليم عسير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13 اختُتمت، أمس الثلاثاء، منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان، التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من 30 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة، سعد بن أحمد الجوني، ومشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي.



وجاءت نتائج المنافسات التي أعلنتها لجان التحكيم على النحو التالي: فوز الوحدة الكشفية بمتوسطة مدارس مواهب الوادي الأهلية بتعليم وادي الدواسر بالمركز الأول، فيما حقق المركز الثاني الوحدة الكشفية في متوسطة الصبيحي بتعليم بيشة، وفاز بالمركز الثالث الوحدة الكشفية في متوسطة الفاروق بتعليم جدة، أما المركز الرابع فحصدته الوحدة الكشفية في متوسطة عثمان بن العاص بتعليم المنطقة الشرقية، فيما حازت الوحدة الكشفية في متوسطة الأمير سلطان بتعليم الباحة على المركز الخامس.



وكانت المنافسات قد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بعدد من العروض الكشفية، وتدشين المعرض المصاحب، واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة، وزيارات لعدد من المعالم التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية، فيما جرى خلال الاختتام تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 04:43 PM

اختتام المنافسات الكشفية للفتيان بتعليم عسير بمشاركة 120 كشّافًا وقائدًا من 30 إدارة تعليمية





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اختُتمت، أمس الثلاثاء، منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان، التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بمشاركة 120 كشافًا وقائدًا من 30 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة، سعد بن أحمد الجوني، ومشرف عموم النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي.



وجاءت نتائج المنافسات التي أعلنتها لجان التحكيم على النحو التالي: فوز الوحدة الكشفية بمتوسطة مدارس مواهب الوادي الأهلية بتعليم وادي الدواسر بالمركز الأول، فيما حقق المركز الثاني الوحدة الكشفية في متوسطة الصبيحي بتعليم بيشة، وفاز بالمركز الثالث الوحدة الكشفية في متوسطة الفاروق بتعليم جدة، أما المركز الرابع فحصدته الوحدة الكشفية في متوسطة عثمان بن العاص بتعليم المنطقة الشرقية، فيما حازت الوحدة الكشفية في متوسطة الأمير سلطان بتعليم الباحة على المركز الخامس.



وكانت المنافسات قد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بعدد من العروض الكشفية، وتدشين المعرض المصاحب، واستعراض أعمال الإدارات التعليمية المشاركة، وزيارات لعدد من المعالم التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى رحلات خلوية وبرامج تطوعية ومسابقات كشفية، فيما جرى خلال الاختتام تكريم الإدارات الفائزة والجهات الداعمة والمشاركة.