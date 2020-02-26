وذكرت الوزارة أن على الراغبين التقدم على البريد الإلكتروني/ careers@moda.gov اعتبارًا من تاريخ الأحد 6/ 7/ ١٤٤١هـ إلى تاريخ 12/ 7/ ١٤٤١هـ.

وأضافت: الوظيفة الثانية مترجم لغة إنجليزية، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس لغة إنجليزية مع خبرة خمس سنوات.

وقالت الوزارة: إن الوظيفة الأولى "علاقات عامة وإعلام"، ويُشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس علاقات عامة وإعلام مع خبرة سنتين.

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظيفتين لـ"الرجال" بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على بند التشغيل والصيانة.

"الدفاع" تطرح وظيفتين بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-26 أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظيفتين لـ"الرجال" بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على بند التشغيل والصيانة. وقالت الوزارة: إن الوظيفة الأولى "علاقات عامة وإعلام"، ويُشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس علاقات عامة وإعلام مع خبرة سنتين. وأضافت: الوظيفة الثانية مترجم لغة إنجليزية، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس لغة إنجليزية مع خبرة خمس سنوات. وذكرت الوزارة أن على الراغبين التقدم على البريد الإلكتروني/ careers@moda.gov اعتبارًا من تاريخ الأحد 6/ 7/ ١٤٤١هـ إلى تاريخ 12/ 7/ ١٤٤١هـ.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 12:21 PM

اخر تعديل 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 01:37 PM

"الدفاع" تطرح وظيفتين بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي على بند التشغيل والصيانة.. والتقديم اعتبارًا من ٦ رجب الجاري





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أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظيفتين لـ"الرجال" بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على بند التشغيل والصيانة.

وقالت الوزارة: إن الوظيفة الأولى "علاقات عامة وإعلام"، ويُشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس علاقات عامة وإعلام مع خبرة سنتين.

وأضافت: الوظيفة الثانية مترجم لغة إنجليزية، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس لغة إنجليزية مع خبرة خمس سنوات.

وذكرت الوزارة أن على الراغبين التقدم على البريد الإلكتروني/ careers@moda.gov اعتبارًا من تاريخ الأحد 6/ 7/ ١٤٤١هـ إلى تاريخ 12/ 7/ ١٤٤١هـ.