النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع" تطرح وظيفتين بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي

على بند التشغيل والصيانة.. والتقديم اعتبارًا من ٦ رجب الجاري

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظيفتين لـ"الرجال" بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على بند التشغيل والصيانة.

وقالت الوزارة: إن الوظيفة الأولى "علاقات عامة وإعلام"، ويُشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس علاقات عامة وإعلام مع خبرة سنتين.

وأضافت: الوظيفة الثانية مترجم لغة إنجليزية، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس لغة إنجليزية مع خبرة خمس سنوات.

وذكرت الوزارة أن على الراغبين التقدم على البريد الإلكتروني/ careers@moda.gov اعتبارًا من تاريخ الأحد 6/ 7/ ١٤٤١هـ إلى تاريخ 12/ 7/ ١٤٤١هـ.

وزارة الدفاع وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع" تطرح وظيفتين بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي
سبق

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظيفتين لـ"الرجال" بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على بند التشغيل والصيانة.

وقالت الوزارة: إن الوظيفة الأولى "علاقات عامة وإعلام"، ويُشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس علاقات عامة وإعلام مع خبرة سنتين.

وأضافت: الوظيفة الثانية مترجم لغة إنجليزية، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس لغة إنجليزية مع خبرة خمس سنوات.

وذكرت الوزارة أن على الراغبين التقدم على البريد الإلكتروني/ careers@moda.gov اعتبارًا من تاريخ الأحد 6/ 7/ ١٤٤١هـ إلى تاريخ 12/ 7/ ١٤٤١هـ.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:21 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:37 PM

"الدفاع" تطرح وظيفتين بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي

على بند التشغيل والصيانة.. والتقديم اعتبارًا من ٦ رجب الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,715

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظيفتين لـ"الرجال" بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على بند التشغيل والصيانة.

وقالت الوزارة: إن الوظيفة الأولى "علاقات عامة وإعلام"، ويُشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس علاقات عامة وإعلام مع خبرة سنتين.

وأضافت: الوظيفة الثانية مترجم لغة إنجليزية، ويشترط في المتقدم الحصول على بكالوريوس لغة إنجليزية مع خبرة خمس سنوات.

وذكرت الوزارة أن على الراغبين التقدم على البريد الإلكتروني/ careers@moda.gov اعتبارًا من تاريخ الأحد 6/ 7/ ١٤٤١هـ إلى تاريخ 12/ 7/ ١٤٤١هـ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,674
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة