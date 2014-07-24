النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام

أكد أنه تتويج للتسهيلات والمشروعات ومنظومة الخدمات المتكاملة

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال بهذه المناسبة: إن "ما تحقق من نجاح كبير وتميز في هذا الحج الاستثنائي رغم مواصلة جائحة كورونا وتحوراتها تم بفضل الله، ثم بفضل التوجيهات السديدة والحكيمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة لسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يواصلان الليل بالنهار من أجل أن ينعم الحاج والمعتمر بالأمن والأمان وهو ما تحقق في حج هذا العام الذي لا تزال كورونا تعصف بكثير من دول العالم وبلادنا ولله الحمد من أقل الدول تضرراً وتنعم بالصحة والأمان والسلامة والعديد من المنظمات العالمية المعنية بالصحة أشادت بالتجربة السعودية بمواجهة الجائحة".

وأكد أن النجاح الذي تحقق هذا العام تتويج لما وفرته الدولة من تسهيلات ومشروعات ومنظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي نفذتها الجهات الخدمية والإشرافية في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة، مما كان لها كبير الأثر في التيسير على الحجاج والمعتمرين عند أداء نسكهم.

ولفت الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الانتباه إلى أن قرار المملكة الحكيم بقصر الحج على 60 ألفاً من الحجاج من المقيمين والمواطنين أسهم في حفظ الأنفس وإقامة الشعيرة كما حظي القرار بإشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم.

ونوهّ في ختام تصريحه بالدعم الكبير والمتواصل الذي تتلقاه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للقيام برسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد، ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، ويتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام
سبق

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال بهذه المناسبة: إن "ما تحقق من نجاح كبير وتميز في هذا الحج الاستثنائي رغم مواصلة جائحة كورونا وتحوراتها تم بفضل الله، ثم بفضل التوجيهات السديدة والحكيمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة لسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يواصلان الليل بالنهار من أجل أن ينعم الحاج والمعتمر بالأمن والأمان وهو ما تحقق في حج هذا العام الذي لا تزال كورونا تعصف بكثير من دول العالم وبلادنا ولله الحمد من أقل الدول تضرراً وتنعم بالصحة والأمان والسلامة والعديد من المنظمات العالمية المعنية بالصحة أشادت بالتجربة السعودية بمواجهة الجائحة".

وأكد أن النجاح الذي تحقق هذا العام تتويج لما وفرته الدولة من تسهيلات ومشروعات ومنظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي نفذتها الجهات الخدمية والإشرافية في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة، مما كان لها كبير الأثر في التيسير على الحجاج والمعتمرين عند أداء نسكهم.

ولفت الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الانتباه إلى أن قرار المملكة الحكيم بقصر الحج على 60 ألفاً من الحجاج من المقيمين والمواطنين أسهم في حفظ الأنفس وإقامة الشعيرة كما حظي القرار بإشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم.

ونوهّ في ختام تصريحه بالدعم الكبير والمتواصل الذي تتلقاه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للقيام برسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد، ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، ويتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
08:41 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:40 AM

وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام

أكد أنه تتويج للتسهيلات والمشروعات ومنظومة الخدمات المتكاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
956

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال بهذه المناسبة: إن "ما تحقق من نجاح كبير وتميز في هذا الحج الاستثنائي رغم مواصلة جائحة كورونا وتحوراتها تم بفضل الله، ثم بفضل التوجيهات السديدة والحكيمة من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة لسمو ولي العهد - حفظهما الله - اللذين يواصلان الليل بالنهار من أجل أن ينعم الحاج والمعتمر بالأمن والأمان وهو ما تحقق في حج هذا العام الذي لا تزال كورونا تعصف بكثير من دول العالم وبلادنا ولله الحمد من أقل الدول تضرراً وتنعم بالصحة والأمان والسلامة والعديد من المنظمات العالمية المعنية بالصحة أشادت بالتجربة السعودية بمواجهة الجائحة".

وأكد أن النجاح الذي تحقق هذا العام تتويج لما وفرته الدولة من تسهيلات ومشروعات ومنظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي نفذتها الجهات الخدمية والإشرافية في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة، مما كان لها كبير الأثر في التيسير على الحجاج والمعتمرين عند أداء نسكهم.

ولفت الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الانتباه إلى أن قرار المملكة الحكيم بقصر الحج على 60 ألفاً من الحجاج من المقيمين والمواطنين أسهم في حفظ الأنفس وإقامة الشعيرة كما حظي القرار بإشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم.

ونوهّ في ختام تصريحه بالدعم الكبير والمتواصل الذي تتلقاه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للقيام برسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل خير ورشاد، ويديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، ويتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,050
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة