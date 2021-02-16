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مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف

دمرت تعزيزات للمليشيا وقتلت وجرحت متمردين

كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظتي مأرب والجوف.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأوضح أن المقاتلات استهدفت تجمعات للمليشيا في جبهة دحيضة، شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وأضاف أن غارات المقاتلات أدت إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

مقاتلات تحالف دعم الشرعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف
سبق

كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظتي مأرب والجوف.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأوضح أن المقاتلات استهدفت تجمعات للمليشيا في جبهة دحيضة، شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وأضاف أن غارات المقاتلات أدت إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
06:56 PM

مقاتلات التحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف

دمرت تعزيزات للمليشيا وقتلت وجرحت متمردين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظتي مأرب والجوف.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأوضح أن المقاتلات استهدفت تجمعات للمليشيا في جبهة دحيضة، شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وأضاف أن غارات المقاتلات أدت إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

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