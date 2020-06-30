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مصرع قائد شاحنة بعد سقوطها من جسر الملك فيصل بمكة

المعلومات تؤكد أن أسباب الحادث هو انحراف عن المسار

لقي شخص مصرعه إثر سقوط مركبته من نوع "شاحنة" من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل فقد باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم، حادث انحراف شاحنة عن مسارها وسقوطها من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد الشاحنة توفي على الفور من جراء الحادث، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

إلى هذا تؤكد المعلومات أن أسباب الحادث هو انحراف عن المسار ما أدى إلى سقوط الشاحنة من فوق الجسر الرابط بين الشرائع، مروراً بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

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مصرع قائد شاحنة بعد سقوطها من جسر الملك فيصل بمكة
سبق

لقي شخص مصرعه إثر سقوط مركبته من نوع "شاحنة" من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل فقد باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم، حادث انحراف شاحنة عن مسارها وسقوطها من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد الشاحنة توفي على الفور من جراء الحادث، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

إلى هذا تؤكد المعلومات أن أسباب الحادث هو انحراف عن المسار ما أدى إلى سقوط الشاحنة من فوق الجسر الرابط بين الشرائع، مروراً بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
05:45 PM

مصرع قائد شاحنة بعد سقوطها من جسر الملك فيصل بمكة

المعلومات تؤكد أن أسباب الحادث هو انحراف عن المسار

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,146

لقي شخص مصرعه إثر سقوط مركبته من نوع "شاحنة" من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل فقد باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم، حادث انحراف شاحنة عن مسارها وسقوطها من أعلى جسر الملك فيصل بمكة المكرمة.

وأشارت المعلومات إلى أن قائد الشاحنة توفي على الفور من جراء الحادث، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى.

إلى هذا تؤكد المعلومات أن أسباب الحادث هو انحراف عن المسار ما أدى إلى سقوط الشاحنة من فوق الجسر الرابط بين الشرائع، مروراً بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

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