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الجزائر.. السجن 8 سنوات للرئيس السابق للمخابرات الداخلية

"بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية

حكم القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء على اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، بالسجن لمدة 8 سنوات.

ونقل "روسيا اليوم" عن تلفزيون "الحياة" الخاص أن "بوعزة" أُدين بتهم إهانة هيئة نظامية، وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع.

وذكر التلفزيون أن "بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية قيد التحقيق.

وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مهام "بوعزة" في منتصف إبريل الماضي. وإثر ذلك اعتُقل "بوعزة"، وأُودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.


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الجزائر.. السجن 8 سنوات للرئيس السابق للمخابرات الداخلية
سبق

حكم القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء على اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، بالسجن لمدة 8 سنوات.

ونقل "روسيا اليوم" عن تلفزيون "الحياة" الخاص أن "بوعزة" أُدين بتهم إهانة هيئة نظامية، وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع.

وذكر التلفزيون أن "بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية قيد التحقيق.

وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مهام "بوعزة" في منتصف إبريل الماضي. وإثر ذلك اعتُقل "بوعزة"، وأُودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.


23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
09:54 PM

الجزائر.. السجن 8 سنوات للرئيس السابق للمخابرات الداخلية

"بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حكم القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء على اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، بالسجن لمدة 8 سنوات.

ونقل "روسيا اليوم" عن تلفزيون "الحياة" الخاص أن "بوعزة" أُدين بتهم إهانة هيئة نظامية، وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع.

وذكر التلفزيون أن "بوعزة" لا يزال على ذمة قضية ثانية قيد التحقيق.

وأنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مهام "بوعزة" في منتصف إبريل الماضي. وإثر ذلك اعتُقل "بوعزة"، وأُودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.


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