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عبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد

الانفجار أسفر عن إصابة 12 بينهم 4 مدنيين

قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، وأُصيب 12 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب فندق "سيرينا" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف بأن المصابين بينهم أربعة مدنيين.

ولم تُعلِن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد
سبق

قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، وأُصيب 12 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب فندق "سيرينا" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف بأن المصابين بينهم أربعة مدنيين.

ولم تُعلِن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:56 PM

عبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد

الانفجار أسفر عن إصابة 12 بينهم 4 مدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، وأُصيب 12 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب فندق "سيرينا" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف بأن المصابين بينهم أربعة مدنيين.

ولم تُعلِن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

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