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مصر.. مرض نادر يمنع طفلاً من التحدث بأي لغة غير الإنجليزية

هذه تجربته مع اللغة العربية

عرض برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة "دي إم سي"، تقريراً عن حالة نادرة لطفل لا يستطيع التحدث باللغة العربية مطلقاً، ويتحدث فقط باللغة الإنجليزية.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، قالت ندى النيل، والدة الطفل "بيبرس"، إنها ولدت ابنها في الإمارات وحملت فيه وهي في سن الأربعين، بعدها أصيب بمرض غريب عندما كان عمره تسعة أشهر، وقال الأطباء إنه مرض نادر وبحثت ولا تزال تبحث عن علاج له، مضيفة أنه حالياً في الصف الثاني الإعدادي ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات غير الإنجليزية.

وحسب الصحيفة، قال الطفل باللغة الإنجليزية، إن اسمه "بيبرس"، وإنه مصري ولد في الإمارات وعمره خمسة عشر عاماً، وإن الإنجليزية هي لغته الرئيسة وتعلمها عندما كان صغيراً، ويجد صعوبة كبيرة في أن يتخطاها إلى لغة أخرى، ويرفض كل ما تعلمه في اللغة العربية لأن هذه اللغة أتعبته كثيراً - على حد قوله - وكذلك تعب من لغات أخرى، ويفضل أن يبقى مع الإنجليزية، مضيفاً أنه يريد أن يصبح مبرمجاً لأنه يهتم بالإلكترونيات والرسوم المتحركة.

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مصر.. مرض نادر يمنع طفلاً من التحدث بأي لغة غير الإنجليزية
سبق

عرض برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة "دي إم سي"، تقريراً عن حالة نادرة لطفل لا يستطيع التحدث باللغة العربية مطلقاً، ويتحدث فقط باللغة الإنجليزية.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، قالت ندى النيل، والدة الطفل "بيبرس"، إنها ولدت ابنها في الإمارات وحملت فيه وهي في سن الأربعين، بعدها أصيب بمرض غريب عندما كان عمره تسعة أشهر، وقال الأطباء إنه مرض نادر وبحثت ولا تزال تبحث عن علاج له، مضيفة أنه حالياً في الصف الثاني الإعدادي ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات غير الإنجليزية.

وحسب الصحيفة، قال الطفل باللغة الإنجليزية، إن اسمه "بيبرس"، وإنه مصري ولد في الإمارات وعمره خمسة عشر عاماً، وإن الإنجليزية هي لغته الرئيسة وتعلمها عندما كان صغيراً، ويجد صعوبة كبيرة في أن يتخطاها إلى لغة أخرى، ويرفض كل ما تعلمه في اللغة العربية لأن هذه اللغة أتعبته كثيراً - على حد قوله - وكذلك تعب من لغات أخرى، ويفضل أن يبقى مع الإنجليزية، مضيفاً أنه يريد أن يصبح مبرمجاً لأنه يهتم بالإلكترونيات والرسوم المتحركة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
01:48 AM

مصر.. مرض نادر يمنع طفلاً من التحدث بأي لغة غير الإنجليزية

هذه تجربته مع اللغة العربية

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
3,667

عرض برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامى أحمد فايق، على قناة "دي إم سي"، تقريراً عن حالة نادرة لطفل لا يستطيع التحدث باللغة العربية مطلقاً، ويتحدث فقط باللغة الإنجليزية.

وحسب موقع صحيفة " اليوم السابع"، قالت ندى النيل، والدة الطفل "بيبرس"، إنها ولدت ابنها في الإمارات وحملت فيه وهي في سن الأربعين، بعدها أصيب بمرض غريب عندما كان عمره تسعة أشهر، وقال الأطباء إنه مرض نادر وبحثت ولا تزال تبحث عن علاج له، مضيفة أنه حالياً في الصف الثاني الإعدادي ويدرس في مدرسة دولية، ويرفض تعلم أي لغات غير الإنجليزية.

وحسب الصحيفة، قال الطفل باللغة الإنجليزية، إن اسمه "بيبرس"، وإنه مصري ولد في الإمارات وعمره خمسة عشر عاماً، وإن الإنجليزية هي لغته الرئيسة وتعلمها عندما كان صغيراً، ويجد صعوبة كبيرة في أن يتخطاها إلى لغة أخرى، ويرفض كل ما تعلمه في اللغة العربية لأن هذه اللغة أتعبته كثيراً - على حد قوله - وكذلك تعب من لغات أخرى، ويفضل أن يبقى مع الإنجليزية، مضيفاً أنه يريد أن يصبح مبرمجاً لأنه يهتم بالإلكترونيات والرسوم المتحركة.

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