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أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة

استمع لشرح عن رؤية دعم النسيج الاجتماعي

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الأربعاء، أعضاء لجنة شؤون الأسرة التابعة لمجلس المنطقة.

تقدم الوفدَ رئيسُ اللجنة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربى.

واطلع أمير تبوك رئيس مجلس المنطقة، خلال اللقاء، على الإطار العام لتشكيل وحوكمة لجان الأسرة في مجالس المناطق.

واستمع لشرح عن رؤية وأهداف اللجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية، وبرامج الرعاية والتنمية في بناء الأسرة.

كما قدّم رئيس اللجنة تقريراً عن اللجنة وخططها المستقبلية.

ونوّه أمير المنطقة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يعزز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها؛ لتكون قادرة على القيام بدورها في رعاية الأبناء وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وعادات وتقاليد هذه البلاد العزيزة، والعمل على رعاية الأسر والحرص عليها وحل مشكلها وإيجاد الحلول ومساعدتهم.

وأبدى استعداد إمارة المنطقة لتقديم كل الدعم للجنة للقيام بمهامها على أكمل وجه، معرباً عن شكره لجهود اللجنة خلال الفترة الماضية.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة، عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، بما وجدته اللجنة من دعم وتوجيهات، سائلين الله تعالى، أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة منها بما يضمن رعاية الأسرة بمنطقة تبوك، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات في نطاق عمل اللجنة.

أمير تبوك لجنة شؤون الأسرة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الأربعاء، أعضاء لجنة شؤون الأسرة التابعة لمجلس المنطقة.

تقدم الوفدَ رئيسُ اللجنة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربى.

واطلع أمير تبوك رئيس مجلس المنطقة، خلال اللقاء، على الإطار العام لتشكيل وحوكمة لجان الأسرة في مجالس المناطق.

واستمع لشرح عن رؤية وأهداف اللجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية، وبرامج الرعاية والتنمية في بناء الأسرة.

كما قدّم رئيس اللجنة تقريراً عن اللجنة وخططها المستقبلية.

ونوّه أمير المنطقة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يعزز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها؛ لتكون قادرة على القيام بدورها في رعاية الأبناء وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وعادات وتقاليد هذه البلاد العزيزة، والعمل على رعاية الأسر والحرص عليها وحل مشكلها وإيجاد الحلول ومساعدتهم.

وأبدى استعداد إمارة المنطقة لتقديم كل الدعم للجنة للقيام بمهامها على أكمل وجه، معرباً عن شكره لجهود اللجنة خلال الفترة الماضية.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة، عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، بما وجدته اللجنة من دعم وتوجيهات، سائلين الله تعالى، أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة منها بما يضمن رعاية الأسرة بمنطقة تبوك، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات في نطاق عمل اللجنة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:49 PM

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة

استمع لشرح عن رؤية دعم النسيج الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الأربعاء، أعضاء لجنة شؤون الأسرة التابعة لمجلس المنطقة.

تقدم الوفدَ رئيسُ اللجنة مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربى.

واطلع أمير تبوك رئيس مجلس المنطقة، خلال اللقاء، على الإطار العام لتشكيل وحوكمة لجان الأسرة في مجالس المناطق.

واستمع لشرح عن رؤية وأهداف اللجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية، وبرامج الرعاية والتنمية في بناء الأسرة.

كما قدّم رئيس اللجنة تقريراً عن اللجنة وخططها المستقبلية.

ونوّه أمير المنطقة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يعزز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها؛ لتكون قادرة على القيام بدورها في رعاية الأبناء وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وعادات وتقاليد هذه البلاد العزيزة، والعمل على رعاية الأسر والحرص عليها وحل مشكلها وإيجاد الحلول ومساعدتهم.

وأبدى استعداد إمارة المنطقة لتقديم كل الدعم للجنة للقيام بمهامها على أكمل وجه، معرباً عن شكره لجهود اللجنة خلال الفترة الماضية.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة، عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، بما وجدته اللجنة من دعم وتوجيهات، سائلين الله تعالى، أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن تحقق اللجنة الأهداف المرجوة منها بما يضمن رعاية الأسرة بمنطقة تبوك، وتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات في نطاق عمل اللجنة.

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