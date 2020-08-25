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متى يخرج للنور؟ السعودية تطوّر تطبيقاً جديداً ينافس "واتساب"

قال: منصة تنطلق بأيدٍ سعودية وستكون محمية وآمنة بشكل كامل

تطوّر المملكة العربية السعودية، حالياً، تطبيقاً سعودياً للتراسل الإلكتروني الفوري لمنافسة تطبيق التواصل الشهير "واتساب".

وأكّد مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير، أنه يتم في الوقت الحالي اختبار منصة المراسلة الجديدة التي ستنطلق بأيدٍ سعودية، وستكون محمية وآمنة بشكل كامل.

وأشار "العمير"؛ في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن التطبيق سيكون جاهزاً في غضون عام واحد، ويتيح تبادل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متى يخرج للنور؟ السعودية تطوّر تطبيقاً جديداً ينافس "واتساب"
سبق

تطوّر المملكة العربية السعودية، حالياً، تطبيقاً سعودياً للتراسل الإلكتروني الفوري لمنافسة تطبيق التواصل الشهير "واتساب".

وأكّد مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير، أنه يتم في الوقت الحالي اختبار منصة المراسلة الجديدة التي ستنطلق بأيدٍ سعودية، وستكون محمية وآمنة بشكل كامل.

وأشار "العمير"؛ في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن التطبيق سيكون جاهزاً في غضون عام واحد، ويتيح تبادل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:15 AM

متى يخرج للنور؟ السعودية تطوّر تطبيقاً جديداً ينافس "واتساب"

قال: منصة تنطلق بأيدٍ سعودية وستكون محمية وآمنة بشكل كامل

A A A
خالد علي - جدة
5
4,027

تطوّر المملكة العربية السعودية، حالياً، تطبيقاً سعودياً للتراسل الإلكتروني الفوري لمنافسة تطبيق التواصل الشهير "واتساب".

وأكّد مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باسل العمير، أنه يتم في الوقت الحالي اختبار منصة المراسلة الجديدة التي ستنطلق بأيدٍ سعودية، وستكون محمية وآمنة بشكل كامل.

وأشار "العمير"؛ في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن التطبيق سيكون جاهزاً في غضون عام واحد، ويتيح تبادل المحادثات والصور ومقاطع الفيديو.

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