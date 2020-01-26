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مقتل قيادي حوثي في تسلل فاشل بـ"قانية البيضاء"

رصاص الجيش اليمني أصاب 5 متمردين

قتل وأصيب ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، بينهم قيادي حوثي، اليوم (السبت)، برصاص قوات الجيش الوطني اليمني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الأمامية بجبهة قانية في محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري في اللواء ١١٧ مشاة، أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في جبهة قانية.

وأكد المصدر مقتل القيادي الحوثي المدعو أبوفهد الريامي، وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل قيادي حوثي في تسلل فاشل بـ"قانية البيضاء"
سبق

قتل وأصيب ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، بينهم قيادي حوثي، اليوم (السبت)، برصاص قوات الجيش الوطني اليمني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الأمامية بجبهة قانية في محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري في اللواء ١١٧ مشاة، أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في جبهة قانية.

وأكد المصدر مقتل القيادي الحوثي المدعو أبوفهد الريامي، وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
07:09 PM

مقتل قيادي حوثي في تسلل فاشل بـ"قانية البيضاء"

رصاص الجيش اليمني أصاب 5 متمردين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل وأصيب ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، بينهم قيادي حوثي، اليوم (السبت)، برصاص قوات الجيش الوطني اليمني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الأمامية بجبهة قانية في محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري في اللواء ١١٧ مشاة، أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في جبهة قانية.

وأكد المصدر مقتل القيادي الحوثي المدعو أبوفهد الريامي، وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة.

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