النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السواحة" عن إنشاء هيئة تنمية البحث والابتكار: تحفيز لأبناء الوطن

قال: دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة على ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"؛ دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي، والتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

وفي هذا أكبر تحفيز لأبناء وبنات الوطن الباحثين والمبتكرين في مجالات التقنية والعلوم والفضاء.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، قد وافق على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وعلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السواحة" عن إنشاء هيئة تنمية البحث والابتكار: تحفيز لأبناء الوطن
سبق

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"؛ دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي، والتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

وفي هذا أكبر تحفيز لأبناء وبنات الوطن الباحثين والمبتكرين في مجالات التقنية والعلوم والفضاء.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، قد وافق على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وعلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
09:36 AM

"السواحة" عن إنشاء هيئة تنمية البحث والابتكار: تحفيز لأبناء الوطن

قال: دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة على ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
731

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار"؛ دلالة على عزم مملكتنا الحبيبة ترسيخ مركزها الريادي والتنافسي، والتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

وفي هذا أكبر تحفيز لأبناء وبنات الوطن الباحثين والمبتكرين في مجالات التقنية والعلوم والفضاء.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، قد وافق على إنشاء هيئة باسم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وعلى تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة