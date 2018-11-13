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الأردن .. محكمة أمن الدولة تصدر أحكامها في اعتداء الكرك

تراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن لمدد متفاوتة في القضية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد متفاوتة، في قضية الاعتداء الإرهابي في محافظة الكرك، جنوبي عمّان، في ديسمبر عام 2016، الذي راح ضحيته 10 أشخاص، وفق ما أورد مراسلنا.

وقضت المحكمة بإعدام مدانين اثنين، وتخفيف الحكم عنهما إلى المؤبد مع الأشغال، وبالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً على 3 مدانين، فيما قضت بسجن بقية المدانين 3 سنوات، وبراءة آخر وفق "سكاي نيوز".

ووقع اعتداء الكرك الإرهابي في ديسمبر 2016، عندما شنّ مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي هجوماً في الكرك؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص من قوات الأمن والدرك الأردنيين، ومواطنين اثنين، إضافة إلى سائحة كندية.

وتمكنت قوات الأمن لاحقاً من قتل 4 إرهابيين في قلعة الكرك، حيث تحصنوا لساعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأردن .. محكمة أمن الدولة تصدر أحكامها في اعتداء الكرك
سبق

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد متفاوتة، في قضية الاعتداء الإرهابي في محافظة الكرك، جنوبي عمّان، في ديسمبر عام 2016، الذي راح ضحيته 10 أشخاص، وفق ما أورد مراسلنا.

وقضت المحكمة بإعدام مدانين اثنين، وتخفيف الحكم عنهما إلى المؤبد مع الأشغال، وبالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً على 3 مدانين، فيما قضت بسجن بقية المدانين 3 سنوات، وبراءة آخر وفق "سكاي نيوز".

ووقع اعتداء الكرك الإرهابي في ديسمبر 2016، عندما شنّ مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي هجوماً في الكرك؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص من قوات الأمن والدرك الأردنيين، ومواطنين اثنين، إضافة إلى سائحة كندية.

وتمكنت قوات الأمن لاحقاً من قتل 4 إرهابيين في قلعة الكرك، حيث تحصنوا لساعات.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:37 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
03:16 PM

الأردن .. محكمة أمن الدولة تصدر أحكامها في اعتداء الكرك

تراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن لمدد متفاوتة في القضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد متفاوتة، في قضية الاعتداء الإرهابي في محافظة الكرك، جنوبي عمّان، في ديسمبر عام 2016، الذي راح ضحيته 10 أشخاص، وفق ما أورد مراسلنا.

وقضت المحكمة بإعدام مدانين اثنين، وتخفيف الحكم عنهما إلى المؤبد مع الأشغال، وبالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً على 3 مدانين، فيما قضت بسجن بقية المدانين 3 سنوات، وبراءة آخر وفق "سكاي نيوز".

ووقع اعتداء الكرك الإرهابي في ديسمبر 2016، عندما شنّ مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي هجوماً في الكرك؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص من قوات الأمن والدرك الأردنيين، ومواطنين اثنين، إضافة إلى سائحة كندية.

وتمكنت قوات الأمن لاحقاً من قتل 4 إرهابيين في قلعة الكرك، حيث تحصنوا لساعات.

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