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جدة.. المدني والهلال الأحمر يباشران حادثَيْ حريق منفصلين

أحدهما بمواد بترولية والآخر بمطبخ شقة سكنية .. خلّفا إصابتين

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بجدة، حادثَيْ حريق منفصلين خلّفا إصابتين. اندلع أحدهما في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية شرقي المحافظة، والآخر بمطبخ شقة بحي النسيم.

وفي التفاصيل: ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت فجر اليوم بلاغًا عن حريق في أحد الأحواش شرقي المحافظة، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن الحريق في أربعة صهاريج مواد بترولية سعة ثلاثةٍ منها تصل إلى ١٩ طنًّا، بينما يزن الرابع ٤ أطنان يحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتَي البنزين والديزل، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحادث في حينه دون أن يمتدّ للمواقع المجاورة.

وأكد سرحان أنه نتج عن الحادث إصابة شخص واحد بحروق في اليدين، وتلقّى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث، فيما لا تزال فرق التحقيق تباشر أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وفي حادث حريق آخر منفصل وقع فجر اليوم بحي النسيم وسط محافظة جدة؛ أُصيبت امرأه في العقد الثاني بحالة اختناق وتلقت العلاج اللازم من قبل فرق الهلال الأحمر بموقع الحادث.

واندلع الحريق في مطبخ شقة بالدور الأول من البناية المكونة من خمسة طوابق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. المدني والهلال الأحمر يباشران حادثَيْ حريق منفصلين
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بجدة، حادثَيْ حريق منفصلين خلّفا إصابتين. اندلع أحدهما في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية شرقي المحافظة، والآخر بمطبخ شقة بحي النسيم.

وفي التفاصيل: ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت فجر اليوم بلاغًا عن حريق في أحد الأحواش شرقي المحافظة، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن الحريق في أربعة صهاريج مواد بترولية سعة ثلاثةٍ منها تصل إلى ١٩ طنًّا، بينما يزن الرابع ٤ أطنان يحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتَي البنزين والديزل، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحادث في حينه دون أن يمتدّ للمواقع المجاورة.

وأكد سرحان أنه نتج عن الحادث إصابة شخص واحد بحروق في اليدين، وتلقّى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث، فيما لا تزال فرق التحقيق تباشر أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وفي حادث حريق آخر منفصل وقع فجر اليوم بحي النسيم وسط محافظة جدة؛ أُصيبت امرأه في العقد الثاني بحالة اختناق وتلقت العلاج اللازم من قبل فرق الهلال الأحمر بموقع الحادث.

واندلع الحريق في مطبخ شقة بالدور الأول من البناية المكونة من خمسة طوابق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق المشاركة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
10:53 AM

جدة.. المدني والهلال الأحمر يباشران حادثَيْ حريق منفصلين

أحدهما بمواد بترولية والآخر بمطبخ شقة سكنية .. خلّفا إصابتين

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,674

باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بجدة، حادثَيْ حريق منفصلين خلّفا إصابتين. اندلع أحدهما في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية شرقي المحافظة، والآخر بمطبخ شقة بحي النسيم.

وفي التفاصيل: ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت فجر اليوم بلاغًا عن حريق في أحد الأحواش شرقي المحافظة، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن الحريق في أربعة صهاريج مواد بترولية سعة ثلاثةٍ منها تصل إلى ١٩ طنًّا، بينما يزن الرابع ٤ أطنان يحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتَي البنزين والديزل، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحادث في حينه دون أن يمتدّ للمواقع المجاورة.

وأكد سرحان أنه نتج عن الحادث إصابة شخص واحد بحروق في اليدين، وتلقّى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث، فيما لا تزال فرق التحقيق تباشر أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وفي حادث حريق آخر منفصل وقع فجر اليوم بحي النسيم وسط محافظة جدة؛ أُصيبت امرأه في العقد الثاني بحالة اختناق وتلقت العلاج اللازم من قبل فرق الهلال الأحمر بموقع الحادث.

واندلع الحريق في مطبخ شقة بالدور الأول من البناية المكونة من خمسة طوابق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق المشاركة.

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