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في أول مؤتمر صحافي لها.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تتعهّد بعدم الكذب أبداً

جذبت الانتباه بدفاعها الشرس عن "ترامب"

وعدت الناطقة الإعلامية الجديدة للبيت الأبيض كايلي ماكيناني في أول مؤتمر صحافي لها اتسم بنبرة إيجابية لافتة، بعدم الكذب أبداً، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

واحتلت "ماكيناني" (31 عاماً) عناوين الأخبار عندما قالت من فوق المنصة أمام الصحافيين: "لن أكذب عليكم أبداً، أعدكم بذلك".

وأضافت: "نعتزم الاستمرار بها"، في إشارة إلى المؤتمرات الصحافية.

وتحمل "ماكيناني" شهادات من جامعتي جورج تاون وهارفارد، وجذبت الانتباه لدفاعها الشرس عن الرئيس دونالد ترامب، ثم انضمّت إلى فريق الاتصال في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصبحت المتحدثة باسم حملة "ترامب" الرئاسية لعام 2020.

الرئيسية/ أخبار العالم

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في أول مؤتمر صحافي لها.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تتعهّد بعدم الكذب أبداً
سبق

وعدت الناطقة الإعلامية الجديدة للبيت الأبيض كايلي ماكيناني في أول مؤتمر صحافي لها اتسم بنبرة إيجابية لافتة، بعدم الكذب أبداً، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

واحتلت "ماكيناني" (31 عاماً) عناوين الأخبار عندما قالت من فوق المنصة أمام الصحافيين: "لن أكذب عليكم أبداً، أعدكم بذلك".

وأضافت: "نعتزم الاستمرار بها"، في إشارة إلى المؤتمرات الصحافية.

وتحمل "ماكيناني" شهادات من جامعتي جورج تاون وهارفارد، وجذبت الانتباه لدفاعها الشرس عن الرئيس دونالد ترامب، ثم انضمّت إلى فريق الاتصال في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصبحت المتحدثة باسم حملة "ترامب" الرئاسية لعام 2020.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:57 PM

في أول مؤتمر صحافي لها.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تتعهّد بعدم الكذب أبداً

جذبت الانتباه بدفاعها الشرس عن "ترامب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وعدت الناطقة الإعلامية الجديدة للبيت الأبيض كايلي ماكيناني في أول مؤتمر صحافي لها اتسم بنبرة إيجابية لافتة، بعدم الكذب أبداً، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

واحتلت "ماكيناني" (31 عاماً) عناوين الأخبار عندما قالت من فوق المنصة أمام الصحافيين: "لن أكذب عليكم أبداً، أعدكم بذلك".

وأضافت: "نعتزم الاستمرار بها"، في إشارة إلى المؤتمرات الصحافية.

وتحمل "ماكيناني" شهادات من جامعتي جورج تاون وهارفارد، وجذبت الانتباه لدفاعها الشرس عن الرئيس دونالد ترامب، ثم انضمّت إلى فريق الاتصال في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وأصبحت المتحدثة باسم حملة "ترامب" الرئاسية لعام 2020.

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