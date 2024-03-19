قلد مدير شعبة دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج، الدكتور عبد الهادي العرجاني، الرقيب أول فهد محمد آل قينان الدوسري، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وتمنى "العرجاني" لـ"الدوسري"، التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه، والحياة العملية السعيدة.
مدير دوريات الأفلاج يقلد "الدوسري" رتبة رئيس رقباء
قلد مدير شعبة دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج، الدكتور عبد الهادي العرجاني، الرقيب أول فهد محمد آل قينان الدوسري، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وتمنى "العرجاني" لـ"الدوسري"، التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه، والحياة العملية السعيدة.
قلد مدير شعبة دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج، الدكتور عبد الهادي العرجاني، الرقيب أول فهد محمد آل قينان الدوسري، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
مدير دوريات الأفلاج يقلد "الدوسري" رتبة رئيس رقباء
قلد مدير شعبة دوريات الشرطة بمحافظة الأفلاج، الدكتور عبد الهادي العرجاني، الرقيب أول فهد محمد آل قينان الدوسري، رتبته الجديدة "رئيس رقباء".
وتمنى "العرجاني" لـ"الدوسري"، التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه، والحياة العملية السعيدة.