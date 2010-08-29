فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة
سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا
سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.
وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.
فيروس كورونا الجديد
فرنسا
فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-28
سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.
وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:42 PM
فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة
سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا
سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.
وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.