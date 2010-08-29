النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة

سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا

سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

الرئيسية/ محطات

اعلان
فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة
سبق

سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:42 PM

فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة

سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
0
258

سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,262
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,750
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,017

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة