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"الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:14 AM

"الأرصاد": نشاط للرياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: الليث، والقنفذة، وبحرة، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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