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22% نسبة المترشحات لانتخابات مراكز الأحياء بالطائف

"بازيد": بلغت اللقاءات التعريفية قبيل إجراء الانتخابات 48 لقاءً

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لجميعة مراكز الأحياء بمحافظة الطائف الدكتور صالح بن علي بازيد، إغلاق باب التسجيل بالنسبة للمرشحين والناخبين "من الجنسين"؛ تمهيداً لانطلاق اانتخابات المراكز الثلاثاء المقبل في الثالث من جمادى الآخرة الموافق الـ28 من يناير الجاري في 16 مركزاً تتبع أمانة المجلس الفرعي بالمحافظة، تحت شعار #صوتك_ينهض_بحيك.

وقال "بازيد": إجمالي عدد المرشحين الرسميين المتقدمين بلغ 131 مرشحاً، فيما بلغت حصة النساء من القائمة 22%.

وأضاف: كل مجلس مركز حي يتشكل من 16 عضواً، ثمانية بالانتخابات، وثلاثة يتم تعيينهم من قبل أمين عام فرع الجمعية، فيما تكون بقية الأعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من "التعليم، والصحة، وأمانة المحافظة، والشرطة، وعمدة الحي".

وأشار إلى أن عدد اللقاءات التعريفية التي تمّت قبيل إجراء الانتخابات بلغ 48 لقاًء تعريفياً، للتعريف بمنجزات الجمعية في المحافظة، وتعريف الأهالي بمنجزات مركز الحي والخدمات التي قدمها لمجتمعه، وتحفيز أفراد الحي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات وإبراز دورها في تطوير الحي وأفراده، وبناء الحي المستدام النموذجي.

وذكر "بازيد" أنه يوم الأحد المقبل سيشهد عقد لقاء خاص بالمرشحين في مقر الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف، وتقام انتخابات المراكز تباعاً حتى الأربعاء (الحادي عشر من جمادى الآخرة الموافق الخامس من فبراير المقبلين).

من جهةٍ أخرى، أكد "بازيد" التزام الجمعية بمواد لائحة الانتخابات الخاصة باشتراطات ترشح أعضاء مجالس مراكز الأحياء، أو تسجيل الناخبين.

وقال: الجمعية أطلقت حملات دعائية واسعة داخل الأحياء ممثلة في مركز الحي، والمولات التجارية، والميادين للتعريف بالحملات الانتخابية.

وشكر أمانة الطائف على دورها اللوجستي في التعريف بالانتخابات من خلال اللوحات التعريفية الطرقية، التي أسهمت في وصول الرسالة لعدد كبير من الناخبين والناخبات المسجلين في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن جمعية مراكز الأحياء تهدف إلى تحقيق التواصل الاجتماعي وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي وتوظيف طاقاتهم بما يعود بالنفع للفرد والمجتمع، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقارّ متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعَّالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز.

جمعية مراكز الأحياء بالطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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22% نسبة المترشحات لانتخابات مراكز الأحياء بالطائف
سبق

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لجميعة مراكز الأحياء بمحافظة الطائف الدكتور صالح بن علي بازيد، إغلاق باب التسجيل بالنسبة للمرشحين والناخبين "من الجنسين"؛ تمهيداً لانطلاق اانتخابات المراكز الثلاثاء المقبل في الثالث من جمادى الآخرة الموافق الـ28 من يناير الجاري في 16 مركزاً تتبع أمانة المجلس الفرعي بالمحافظة، تحت شعار #صوتك_ينهض_بحيك.

وقال "بازيد": إجمالي عدد المرشحين الرسميين المتقدمين بلغ 131 مرشحاً، فيما بلغت حصة النساء من القائمة 22%.

وأضاف: كل مجلس مركز حي يتشكل من 16 عضواً، ثمانية بالانتخابات، وثلاثة يتم تعيينهم من قبل أمين عام فرع الجمعية، فيما تكون بقية الأعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من "التعليم، والصحة، وأمانة المحافظة، والشرطة، وعمدة الحي".

وأشار إلى أن عدد اللقاءات التعريفية التي تمّت قبيل إجراء الانتخابات بلغ 48 لقاًء تعريفياً، للتعريف بمنجزات الجمعية في المحافظة، وتعريف الأهالي بمنجزات مركز الحي والخدمات التي قدمها لمجتمعه، وتحفيز أفراد الحي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات وإبراز دورها في تطوير الحي وأفراده، وبناء الحي المستدام النموذجي.

وذكر "بازيد" أنه يوم الأحد المقبل سيشهد عقد لقاء خاص بالمرشحين في مقر الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف، وتقام انتخابات المراكز تباعاً حتى الأربعاء (الحادي عشر من جمادى الآخرة الموافق الخامس من فبراير المقبلين).

من جهةٍ أخرى، أكد "بازيد" التزام الجمعية بمواد لائحة الانتخابات الخاصة باشتراطات ترشح أعضاء مجالس مراكز الأحياء، أو تسجيل الناخبين.

وقال: الجمعية أطلقت حملات دعائية واسعة داخل الأحياء ممثلة في مركز الحي، والمولات التجارية، والميادين للتعريف بالحملات الانتخابية.

وشكر أمانة الطائف على دورها اللوجستي في التعريف بالانتخابات من خلال اللوحات التعريفية الطرقية، التي أسهمت في وصول الرسالة لعدد كبير من الناخبين والناخبات المسجلين في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن جمعية مراكز الأحياء تهدف إلى تحقيق التواصل الاجتماعي وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي وتوظيف طاقاتهم بما يعود بالنفع للفرد والمجتمع، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقارّ متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعَّالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
02:53 PM

22% نسبة المترشحات لانتخابات مراكز الأحياء بالطائف

"بازيد": بلغت اللقاءات التعريفية قبيل إجراء الانتخابات 48 لقاءً

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فهد العتيبي - الطائف
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أكد رئيس اللجنة التنفيذية لجميعة مراكز الأحياء بمحافظة الطائف الدكتور صالح بن علي بازيد، إغلاق باب التسجيل بالنسبة للمرشحين والناخبين "من الجنسين"؛ تمهيداً لانطلاق اانتخابات المراكز الثلاثاء المقبل في الثالث من جمادى الآخرة الموافق الـ28 من يناير الجاري في 16 مركزاً تتبع أمانة المجلس الفرعي بالمحافظة، تحت شعار #صوتك_ينهض_بحيك.

وقال "بازيد": إجمالي عدد المرشحين الرسميين المتقدمين بلغ 131 مرشحاً، فيما بلغت حصة النساء من القائمة 22%.

وأضاف: كل مجلس مركز حي يتشكل من 16 عضواً، ثمانية بالانتخابات، وثلاثة يتم تعيينهم من قبل أمين عام فرع الجمعية، فيما تكون بقية الأعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من "التعليم، والصحة، وأمانة المحافظة، والشرطة، وعمدة الحي".

وأشار إلى أن عدد اللقاءات التعريفية التي تمّت قبيل إجراء الانتخابات بلغ 48 لقاًء تعريفياً، للتعريف بمنجزات الجمعية في المحافظة، وتعريف الأهالي بمنجزات مركز الحي والخدمات التي قدمها لمجتمعه، وتحفيز أفراد الحي على المشاركة الفاعلة في الانتخابات وإبراز دورها في تطوير الحي وأفراده، وبناء الحي المستدام النموذجي.

وذكر "بازيد" أنه يوم الأحد المقبل سيشهد عقد لقاء خاص بالمرشحين في مقر الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف، وتقام انتخابات المراكز تباعاً حتى الأربعاء (الحادي عشر من جمادى الآخرة الموافق الخامس من فبراير المقبلين).

من جهةٍ أخرى، أكد "بازيد" التزام الجمعية بمواد لائحة الانتخابات الخاصة باشتراطات ترشح أعضاء مجالس مراكز الأحياء، أو تسجيل الناخبين.

وقال: الجمعية أطلقت حملات دعائية واسعة داخل الأحياء ممثلة في مركز الحي، والمولات التجارية، والميادين للتعريف بالحملات الانتخابية.

وشكر أمانة الطائف على دورها اللوجستي في التعريف بالانتخابات من خلال اللوحات التعريفية الطرقية، التي أسهمت في وصول الرسالة لعدد كبير من الناخبين والناخبات المسجلين في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن جمعية مراكز الأحياء تهدف إلى تحقيق التواصل الاجتماعي وتقوية العلاقات الأخوية بين أفراد الحي وتوظيف طاقاتهم بما يعود بالنفع للفرد والمجتمع، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقارّ متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعَّالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز.

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