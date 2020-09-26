مدير معهد العاصمة النموذجي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني

قال: مناسبة نستذكر فيها البطولات التي خاضها المؤسس

هنأ مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل بن ناصر الطخيم، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات المعهد، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة.

وقال "الطخيم": "المملكة تحتفل بذكرى يومها الوطني التسعين لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وهي المناسبة التي يستذكر فيها أبناء هذا الوطن البطولات التي خاضها المؤسس ورجاله لجمع الشمل وتوحيد الصف تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، حفظ الله بلادنا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان".