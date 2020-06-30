النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

توقّف الزواج في دولة عربية لمدة أسبوع

رغم تزايد الإقبال عليه في العطلة الصيفية

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب "مؤسسة التوثيق القانوني"، البدء بإضراب عن العمل للمطالبة بتعديل قانون أُقر قبل 15 عاماً، بهدف تحسين ظروف عملها.

وحسب موقع "المغرب 24"، سينطلق الإضراب في الأول من يوليو، وسيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد.

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظّم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

ويضيف الموقع: إنه خلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أيّ عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.

الرئيسية/ محطات

اعلان
توقّف الزواج في دولة عربية لمدة أسبوع
سبق

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب "مؤسسة التوثيق القانوني"، البدء بإضراب عن العمل للمطالبة بتعديل قانون أُقر قبل 15 عاماً، بهدف تحسين ظروف عملها.

وحسب موقع "المغرب 24"، سينطلق الإضراب في الأول من يوليو، وسيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد.

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظّم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

ويضيف الموقع: إنه خلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أيّ عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:32 AM

توقّف الزواج في دولة عربية لمدة أسبوع

رغم تزايد الإقبال عليه في العطلة الصيفية

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,327

أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب "مؤسسة التوثيق القانوني"، البدء بإضراب عن العمل للمطالبة بتعديل قانون أُقر قبل 15 عاماً، بهدف تحسين ظروف عملها.

وحسب موقع "المغرب 24"، سينطلق الإضراب في الأول من يوليو، وسيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد.

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظّم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

ويضيف الموقع: إنه خلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أيّ عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة