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العراق: قوة أمريكية تعتقل قياديًا بارزًا في الحشد العشائري

نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بالأنبار

نقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر في قيادة حشد محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس، قوله إن قوة أمريكية في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت قياديًا بارزًا في الحشد العشائري.
وأضاف المصدر، أن "قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت من خلالها القيادي البارز في حشد الأنبار نصير العبيدي من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء عملية الاعتقال"، و"العبيدي" يعد من أهم قيادات الحشد العشائري في المناطق الغربية.

الحشد العشائري

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العراق: قوة أمريكية تعتقل قياديًا بارزًا في الحشد العشائري
سبق

نقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر في قيادة حشد محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس، قوله إن قوة أمريكية في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت قياديًا بارزًا في الحشد العشائري.
وأضاف المصدر، أن "قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت من خلالها القيادي البارز في حشد الأنبار نصير العبيدي من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء عملية الاعتقال"، و"العبيدي" يعد من أهم قيادات الحشد العشائري في المناطق الغربية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
06:19 PM

العراق: قوة أمريكية تعتقل قياديًا بارزًا في الحشد العشائري

نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بالأنبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر في قيادة حشد محافظة الأنبار العراقية اليوم الخميس، قوله إن قوة أمريكية في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت قياديًا بارزًا في الحشد العشائري.
وأضاف المصدر، أن "قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، اعتقلت من خلالها القيادي البارز في حشد الأنبار نصير العبيدي من دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء عملية الاعتقال"، و"العبيدي" يعد من أهم قيادات الحشد العشائري في المناطق الغربية.

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