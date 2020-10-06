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في ظاهرة تتكرر كل عامين.. "المريخ" في أقرب نقطة عن الأرض الليلة

تكون المسافة بينه والقمر 63 مليون كيلومتر تقريباً

أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، المتخصص في الفلك الفيزيائي وصول المريخ الليلة إلى أقرب مسافة عن الأرض في ظاهرة تزامن موقع الأرض والمريخ في نفس الجهة من الشمس، مبيناً أن هذه الظاهرة تتكرر كل عامين فقط؛ وذلك لأن دوران الأرض أسرع من دوران المريخ حول الشمس بمرتين تقريباً.

وقال لـ"سبق": إن "كل تقارب الذي يتكرر كل عامين تختلف المسافة بين الأرض والمريخ حينما يكونان في أقصى تقارب؛ وذلك لأن مداراتهما حول الشمس ليست دائرية، إنما تأخذ شكلاً بيضاوياً، وهو ما يُعرف علمياً باسم إهليجية المدار".

وأضاف: "تكون المسافة بين المريخ والقمر الليلة تقريباً 63 مليون كيلومتر، وهي أقل مسافة تقارب بين الأرض والمريخ حتى عام 2035م".

وأشار الفلكي "هندي" إلى أنه ينتج عن هذا التقارب بين الكوكبين زيادة في حجم كوكب المريخ الظاهر لنا، مما يجعل هذه الفترة أفضل أوقات تصويره، مضيفاً: "تعتبر هذه الفترة نافذة إطلاق المركبات الفضائية المتجهة نحو المريخ، حيث يتم إطلاقها قبل التقارب بشهر لضمان أقصر مسافة بين الكوكبين، لتقليل تكلفة المهمة والزمن المطلوب للوصول للمريخ، مثل إطلاق مسبار الامل الاماراتي والمهمة الأمريكية (العزيمة) نحو المريخ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ظاهرة تتكرر كل عامين.. "المريخ" في أقرب نقطة عن الأرض الليلة
سبق

أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، المتخصص في الفلك الفيزيائي وصول المريخ الليلة إلى أقرب مسافة عن الأرض في ظاهرة تزامن موقع الأرض والمريخ في نفس الجهة من الشمس، مبيناً أن هذه الظاهرة تتكرر كل عامين فقط؛ وذلك لأن دوران الأرض أسرع من دوران المريخ حول الشمس بمرتين تقريباً.

وقال لـ"سبق": إن "كل تقارب الذي يتكرر كل عامين تختلف المسافة بين الأرض والمريخ حينما يكونان في أقصى تقارب؛ وذلك لأن مداراتهما حول الشمس ليست دائرية، إنما تأخذ شكلاً بيضاوياً، وهو ما يُعرف علمياً باسم إهليجية المدار".

وأضاف: "تكون المسافة بين المريخ والقمر الليلة تقريباً 63 مليون كيلومتر، وهي أقل مسافة تقارب بين الأرض والمريخ حتى عام 2035م".

وأشار الفلكي "هندي" إلى أنه ينتج عن هذا التقارب بين الكوكبين زيادة في حجم كوكب المريخ الظاهر لنا، مما يجعل هذه الفترة أفضل أوقات تصويره، مضيفاً: "تعتبر هذه الفترة نافذة إطلاق المركبات الفضائية المتجهة نحو المريخ، حيث يتم إطلاقها قبل التقارب بشهر لضمان أقصر مسافة بين الكوكبين، لتقليل تكلفة المهمة والزمن المطلوب للوصول للمريخ، مثل إطلاق مسبار الامل الاماراتي والمهمة الأمريكية (العزيمة) نحو المريخ".

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
05:14 PM

في ظاهرة تتكرر كل عامين.. "المريخ" في أقرب نقطة عن الأرض الليلة

تكون المسافة بينه والقمر 63 مليون كيلومتر تقريباً

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فهد العتيبي - الرياض
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أكد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، المتخصص في الفلك الفيزيائي وصول المريخ الليلة إلى أقرب مسافة عن الأرض في ظاهرة تزامن موقع الأرض والمريخ في نفس الجهة من الشمس، مبيناً أن هذه الظاهرة تتكرر كل عامين فقط؛ وذلك لأن دوران الأرض أسرع من دوران المريخ حول الشمس بمرتين تقريباً.

وقال لـ"سبق": إن "كل تقارب الذي يتكرر كل عامين تختلف المسافة بين الأرض والمريخ حينما يكونان في أقصى تقارب؛ وذلك لأن مداراتهما حول الشمس ليست دائرية، إنما تأخذ شكلاً بيضاوياً، وهو ما يُعرف علمياً باسم إهليجية المدار".

وأضاف: "تكون المسافة بين المريخ والقمر الليلة تقريباً 63 مليون كيلومتر، وهي أقل مسافة تقارب بين الأرض والمريخ حتى عام 2035م".

وأشار الفلكي "هندي" إلى أنه ينتج عن هذا التقارب بين الكوكبين زيادة في حجم كوكب المريخ الظاهر لنا، مما يجعل هذه الفترة أفضل أوقات تصويره، مضيفاً: "تعتبر هذه الفترة نافذة إطلاق المركبات الفضائية المتجهة نحو المريخ، حيث يتم إطلاقها قبل التقارب بشهر لضمان أقصر مسافة بين الكوكبين، لتقليل تكلفة المهمة والزمن المطلوب للوصول للمريخ، مثل إطلاق مسبار الامل الاماراتي والمهمة الأمريكية (العزيمة) نحو المريخ".

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