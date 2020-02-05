أكثر من 360 ألف مستفيد من خدمات مستشفى صامطة العام

بلغ عدد الزيارات التي نفّذها الطب المنزلي للمرضى 2.060 زيارة

بلغ عدد المرضى المراجعين للطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام أكثر من 360 ألف مريض ومريضة خلال العام 2019م.

وأوضحت "صحة جازان" في تقرير لها أن قسم الطوارئ راجعه 178.892 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 181.518 مراجعاً ومراجعةً، أما عدد الفحوص المخبرية (تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية)، فقد بلغ 636.889 فحصاً خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الفحوص الإشعاعية 60.945 فحصاً.

وفيما يخص جلسات التأهيل الطبي فقد بلغ عددها 25.630 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 229.678 وصفة، كما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 2.060 زيارة، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 3.133 متبرعاً، وبلغ عدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 3.124 مراجعاً، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة طب الأسنان 9.622 مراجعاً ومراجعةً.

وأضافت "صحة جازان" أن عدد حالات الولادة بلغت نحو 2.750 حالة، وكذلك تم إجراء 1.504عمليات جراحية ما بين عمليات جراحية كبرى وصغرى وجراحة اليوم الواحد، وتكللت –ولله الحمد– بالنجاح، فيما كان عدد جلسات الغسيل الكلوي 9.028 جلسة، وعدد حالات التنويم خلال نفس الفترة بلغ 3.528 حالة.