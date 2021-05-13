شاهد.. ولي العهد يؤدي صلاة العيد في الرياض

في جامع الإمام تركي بحضور الأمراء وعدد من المسؤولين وجمعاً من المواطنين

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.

وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستوراً تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به، وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.

وأشار فضيلته إلى أن هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه -صلى الله عليه وسلم- ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة.

وختم فضيلته الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله علينا أجمعين في هذا الوطن المبارك في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان وولي عهده الشاب الهُمام الأمير محمد بن سلمان السِّلْم والأمان، والإسلام والإيمان، والبر والخير والإحسان؛ فإنه جل وعلا وحده المستعان وعليه التكلان.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد.

والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فھد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان،والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير نھار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي

والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن الرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز،والأمير تركي بن محمد بن فھد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز

وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن محمد بن فرحان و الأمير محمد بن منصور بن متعب، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن فهد بن جلوي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، والأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالإله بن فهد بن بندر بن محمد، والأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن سعود، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير بدر بن خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز

وكذا صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن محمد بن جلوي، والأمير نواف بن يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالإله بن فيصل بن سلمان، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير تركي بن ممدوح بن مشاري، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن منصور بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد بن مقرن، وصاحب السمو الأمير مشاري بن فهد بن مشاري بن عياف، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عياف، وجمع من المواطنين.