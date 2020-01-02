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بالصور.. أمير الرياض يزور جامع الملك عبدالعزيز بالحريق وينوه بجهود الشؤون الإسلامية في إتمامه

وصفه بالمعلم والصرح العظيم من صروح الخير

زار الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الحريق اليوم، حيث كان في استقباله مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري، وعدد من منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وتجول أمير الرياض في أرجاء الجامع ومرافقه، مستمعاً لشرح مفصل عن المراحل التي تم تنفيذه خلالها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيداً بذلك الصرح المعماري الجميل، والذي وصفه بمعلم من معالم الخير والبركة في محافظة الحريق.

وأكد أن تلك البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة أولت رعاية بيوت الله والعناية بها اهتماماً كبيراً، وهو نهج سار عليه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مضيفاً أن المسجد يعتبر من الأوليات الضرورية في حياة الإنسان المسلم الذي يؤدي فيه عبادة من أجل العبادات الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إكمال مشروع بناء جامع الملك عبدالعزيز في وقت وجيز وفق طراز معماري فريد يجسد رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وتهيئتها لتكون على أعلى المستويات، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة على الخير.

يذكر أن جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الحريق من المشاريع الرائدة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية مؤخراً، ويعد معلماً بارزاً بالمحافظة تم تصميمه وفق طراز معماري حديث يتوافق مع كود البناء السعودي والأبنية الخضراء، وتم افتتاحه قبل عام تقريباً، ويكتظ بالمصلين كما يزوره كبار الشخصيات خلال زيارتهم للمحافظة.

وبلغت التكاليف الإجمالية للجامع والمرافق التابعة له 12.907.137 ريالاً، كما بلغت السعة الإجمالية للمصليات والساحة 4350 مصلياً، والمساحة الإجمالية للأرض 5545م, فيما تبلغ مساحة مبنى الجاليات 600م، كما تتضمن مرافق الجامع مكاناً مخصصاً لاستقبال الجنائز، وتسعة محلات تجارية، و31 دورة للرجال والنساء، وقاعة محاضرات، ومكتبة للجامع، ومكاناً مخصصاً لحلقات تحفيظ القرآن، وأماكن مخصصة للاعتكاف، وغرفاً للتحكم بالكهرباء والتكييف المركزي والسماعات الخارجية.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر محافظة الحريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمير الرياض يزور جامع الملك عبدالعزيز بالحريق وينوه بجهود الشؤون الإسلامية في إتمامه
سبق

زار الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الحريق اليوم، حيث كان في استقباله مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري، وعدد من منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وتجول أمير الرياض في أرجاء الجامع ومرافقه، مستمعاً لشرح مفصل عن المراحل التي تم تنفيذه خلالها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيداً بذلك الصرح المعماري الجميل، والذي وصفه بمعلم من معالم الخير والبركة في محافظة الحريق.

وأكد أن تلك البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة أولت رعاية بيوت الله والعناية بها اهتماماً كبيراً، وهو نهج سار عليه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مضيفاً أن المسجد يعتبر من الأوليات الضرورية في حياة الإنسان المسلم الذي يؤدي فيه عبادة من أجل العبادات الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إكمال مشروع بناء جامع الملك عبدالعزيز في وقت وجيز وفق طراز معماري فريد يجسد رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وتهيئتها لتكون على أعلى المستويات، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة على الخير.

يذكر أن جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الحريق من المشاريع الرائدة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية مؤخراً، ويعد معلماً بارزاً بالمحافظة تم تصميمه وفق طراز معماري حديث يتوافق مع كود البناء السعودي والأبنية الخضراء، وتم افتتاحه قبل عام تقريباً، ويكتظ بالمصلين كما يزوره كبار الشخصيات خلال زيارتهم للمحافظة.

وبلغت التكاليف الإجمالية للجامع والمرافق التابعة له 12.907.137 ريالاً، كما بلغت السعة الإجمالية للمصليات والساحة 4350 مصلياً، والمساحة الإجمالية للأرض 5545م, فيما تبلغ مساحة مبنى الجاليات 600م، كما تتضمن مرافق الجامع مكاناً مخصصاً لاستقبال الجنائز، وتسعة محلات تجارية، و31 دورة للرجال والنساء، وقاعة محاضرات، ومكتبة للجامع، ومكاناً مخصصاً لحلقات تحفيظ القرآن، وأماكن مخصصة للاعتكاف، وغرفاً للتحكم بالكهرباء والتكييف المركزي والسماعات الخارجية.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:16 PM

بالصور.. أمير الرياض يزور جامع الملك عبدالعزيز بالحريق وينوه بجهود الشؤون الإسلامية في إتمامه

وصفه بالمعلم والصرح العظيم من صروح الخير

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
6,833

زار الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الحريق اليوم، حيث كان في استقباله مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري، وعدد من منسوبي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وتجول أمير الرياض في أرجاء الجامع ومرافقه، مستمعاً لشرح مفصل عن المراحل التي تم تنفيذه خلالها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيداً بذلك الصرح المعماري الجميل، والذي وصفه بمعلم من معالم الخير والبركة في محافظة الحريق.

وأكد أن تلك البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة أولت رعاية بيوت الله والعناية بها اهتماماً كبيراً، وهو نهج سار عليه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مضيفاً أن المسجد يعتبر من الأوليات الضرورية في حياة الإنسان المسلم الذي يؤدي فيه عبادة من أجل العبادات الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إكمال مشروع بناء جامع الملك عبدالعزيز في وقت وجيز وفق طراز معماري فريد يجسد رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وتهيئتها لتكون على أعلى المستويات، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة على الخير.

يذكر أن جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الحريق من المشاريع الرائدة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية مؤخراً، ويعد معلماً بارزاً بالمحافظة تم تصميمه وفق طراز معماري حديث يتوافق مع كود البناء السعودي والأبنية الخضراء، وتم افتتاحه قبل عام تقريباً، ويكتظ بالمصلين كما يزوره كبار الشخصيات خلال زيارتهم للمحافظة.

وبلغت التكاليف الإجمالية للجامع والمرافق التابعة له 12.907.137 ريالاً، كما بلغت السعة الإجمالية للمصليات والساحة 4350 مصلياً، والمساحة الإجمالية للأرض 5545م, فيما تبلغ مساحة مبنى الجاليات 600م، كما تتضمن مرافق الجامع مكاناً مخصصاً لاستقبال الجنائز، وتسعة محلات تجارية، و31 دورة للرجال والنساء، وقاعة محاضرات، ومكتبة للجامع، ومكاناً مخصصاً لحلقات تحفيظ القرآن، وأماكن مخصصة للاعتكاف، وغرفاً للتحكم بالكهرباء والتكييف المركزي والسماعات الخارجية.

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