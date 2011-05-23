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"جاذر إن" تعلن عن إغلاقها جولة استثمارية أولية بـ22 مليون ريال

قالت: نحن فخورون بثقة مضيفينا وعملائنا وشركائنا وفريقنا الرائع

أعلنت منصة "جاذر إن"، عن إغلاقها للجولة الاستثمارية الأولية (A) بـ22 مليون ريال.

وتعتبر منصة "جاذر إن" أول منصة سعودية مرخّصة من وزارة السياحة السعودية للسكن التشاركي.

وتتيح المنصة خيارات سكنية سياحية متنوعة مثل البيوت، المزارع، الشاليهات وغيرها، مقدمة من أهالي المناطق في أكثر من 100 مدينة ومحافظة حول المملكة العربية السعودية.

وقالت "جاذر إن": "نحن فخورون بثقة مضيفينا وعملائنا وشركائنا وفريقنا الرائع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جاذر إن" تعلن عن إغلاقها جولة استثمارية أولية بـ22 مليون ريال
سبق

أعلنت منصة "جاذر إن"، عن إغلاقها للجولة الاستثمارية الأولية (A) بـ22 مليون ريال.

وتعتبر منصة "جاذر إن" أول منصة سعودية مرخّصة من وزارة السياحة السعودية للسكن التشاركي.

وتتيح المنصة خيارات سكنية سياحية متنوعة مثل البيوت، المزارع، الشاليهات وغيرها، مقدمة من أهالي المناطق في أكثر من 100 مدينة ومحافظة حول المملكة العربية السعودية.

وقالت "جاذر إن": "نحن فخورون بثقة مضيفينا وعملائنا وشركائنا وفريقنا الرائع".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
01:54 PM

"جاذر إن" تعلن عن إغلاقها جولة استثمارية أولية بـ22 مليون ريال

قالت: نحن فخورون بثقة مضيفينا وعملائنا وشركائنا وفريقنا الرائع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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595

أعلنت منصة "جاذر إن"، عن إغلاقها للجولة الاستثمارية الأولية (A) بـ22 مليون ريال.

وتعتبر منصة "جاذر إن" أول منصة سعودية مرخّصة من وزارة السياحة السعودية للسكن التشاركي.

وتتيح المنصة خيارات سكنية سياحية متنوعة مثل البيوت، المزارع، الشاليهات وغيرها، مقدمة من أهالي المناطق في أكثر من 100 مدينة ومحافظة حول المملكة العربية السعودية.

وقالت "جاذر إن": "نحن فخورون بثقة مضيفينا وعملائنا وشركائنا وفريقنا الرائع".

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