جدة.. تدخّل جراحي طارئ ينقذ "حياة طفل" من "استسقاء دماغي حاد"

نفّذه بنجاح فريق استشاري من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرق

نجح -بفضل الله- فريق طبي استشاري من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرق جدة، في إجراء عمل جراحي إسعافي طارئ لطفل سعودي بعمر السنتين؛ حيث قَدِم الطفل مع والديه إلى طوارئ المستشفى، وهو يعاني من قيء متكرر من عدة أسابيع، وتدهور في الوعي في الأيام الأخيرة، قبل مجيئه لطوارئ المستشفى.

وأجرى له أطباء الأطفال بالطوارئ، فحوصات طبية وأشعة مقطعية ومخبرية سريعة، وتم تحويله إلى أطباء جراحة المخ والأعصاب المناوبين.. وبمناقشة الحالة مع الأهل وفحصها ودراسة الأشعة المقطعية للدماغ؛ تَبَيّن وجود استسقاء دماغي حاد وتوسع بأجواف البطينات الدماغية.. وبعد موافقة الأهل على إجراء عمل جراحي إسعافي طارئ لطفلهم؛ تم تحضير الطفل للعمليات بشكل سريع؛ حيث أُجرِيَ عمل جراحي للطفل بتحويلة دماغية بريتوانية مخصصة لحالات جراحة المخ والأعصاب للأطفال.

وتم تنويم الطفل في العناية المركزة للأطفال لمدة 24 ساعة فقط، وخرج لقسم التنويم، بعد أن تحسنت حالته بشكل جيد، وخرج الطفل من المستشفى وهو بحالة مستقرة وبصحة جيدة بفضل الله، وقد أشرف على حالة الطفل طاقم استشاري من تخصص جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد حسنين والأخصائي يولا فارس واستشاري التخدير الدكتور رزق العمري.