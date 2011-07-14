"هيئة الدودامي" تدشن المعرض التوعوي الدائم "حصين"

يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع

دشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي، المعرض التوعوي الدائم "حصين"، بمركز هيئة نفي، في إطار خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع، وتعريفهم بمخاطر الأفكار الضالة والمتطرفة التي تنشر سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وإبراز دور الهيئة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتعزيز الأمن الفكري.