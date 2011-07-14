النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الدودامي" تدشن المعرض التوعوي الدائم "حصين"

يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع

دشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي، المعرض التوعوي الدائم "حصين"، بمركز هيئة نفي، في إطار خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع، وتعريفهم بمخاطر الأفكار الضالة والمتطرفة التي تنشر سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وإبراز دور الهيئة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتعزيز الأمن الفكري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة الدودامي" تدشن المعرض التوعوي الدائم "حصين"
سبق

دشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي، المعرض التوعوي الدائم "حصين"، بمركز هيئة نفي، في إطار خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع، وتعريفهم بمخاطر الأفكار الضالة والمتطرفة التي تنشر سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وإبراز دور الهيئة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتعزيز الأمن الفكري.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:50 PM

"هيئة الدودامي" تدشن المعرض التوعوي الدائم "حصين"

يهدف إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
65

دشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي، المعرض التوعوي الدائم "حصين"، بمركز هيئة نفي، في إطار خطة فرع الرئاسة العامة التوعوية بمنطقة الرياض.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الوعي المعلوماتي لدى المجتمع، وتعريفهم بمخاطر الأفكار الضالة والمتطرفة التي تنشر سمومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، وإبراز دور الهيئة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد الحسين، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتعزيز الأمن الفكري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,951
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,776
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,963
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,736

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة