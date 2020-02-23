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سيدة فلبينية تعلن إسلامها بدعوة البديع في الأفلاج

بعد تبصيرها وعلمها بمحاسنه وتعاليمه

أعلنت خادمة من الجنسية الفلبينية، دخولها في الدين الإسلامي، اليوم الأحد، في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج.

وقالت جمعية الدعوة بالبديع، إنه بالتنسيق مع كفيل إحدى العاملات المنزليات "فلبينية الجنسية"، أعلنت الخادمة إشهار إسلامها ودخولها الدين الإسلامي، بعد تبصيرها وعلمها بمحاسنه وتعاليمه.

وأضافت: سوف يتم منحها بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وهدية المسلم الجديد وإدراج هذه المسلمة الجديدة، ضمن برنامج متابعة المسلم الجديد لتزويدها بالعلم الشرعي.

وتأتي هذه الجهود ضمن برامج جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع، وخصوصاً بدعوة الجاليات من غير المسلمين.

وتبذل جمعية الدعوة بالبديع، جهوداً في تنظيم المحاضرات والدروس وتوضيح سماحة الدين الإسلامي، أثمرت في إسلام ١٦ خادمة، خلال العام الماضي والجاري.

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سيدة فلبينية تعلن إسلامها بدعوة البديع في الأفلاج
سبق

أعلنت خادمة من الجنسية الفلبينية، دخولها في الدين الإسلامي، اليوم الأحد، في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج.

وقالت جمعية الدعوة بالبديع، إنه بالتنسيق مع كفيل إحدى العاملات المنزليات "فلبينية الجنسية"، أعلنت الخادمة إشهار إسلامها ودخولها الدين الإسلامي، بعد تبصيرها وعلمها بمحاسنه وتعاليمه.

وأضافت: سوف يتم منحها بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وهدية المسلم الجديد وإدراج هذه المسلمة الجديدة، ضمن برنامج متابعة المسلم الجديد لتزويدها بالعلم الشرعي.

وتأتي هذه الجهود ضمن برامج جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع، وخصوصاً بدعوة الجاليات من غير المسلمين.

وتبذل جمعية الدعوة بالبديع، جهوداً في تنظيم المحاضرات والدروس وتوضيح سماحة الدين الإسلامي، أثمرت في إسلام ١٦ خادمة، خلال العام الماضي والجاري.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:12 PM

سيدة فلبينية تعلن إسلامها بدعوة البديع في الأفلاج

بعد تبصيرها وعلمها بمحاسنه وتعاليمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت خادمة من الجنسية الفلبينية، دخولها في الدين الإسلامي، اليوم الأحد، في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع في محافظة الأفلاج.

وقالت جمعية الدعوة بالبديع، إنه بالتنسيق مع كفيل إحدى العاملات المنزليات "فلبينية الجنسية"، أعلنت الخادمة إشهار إسلامها ودخولها الدين الإسلامي، بعد تبصيرها وعلمها بمحاسنه وتعاليمه.

وأضافت: سوف يتم منحها بعض الكتب التوعوية والإرشادية والتعليمية في دخول الإسلام وتعلم شرائعه، وهدية المسلم الجديد وإدراج هذه المسلمة الجديدة، ضمن برنامج متابعة المسلم الجديد لتزويدها بالعلم الشرعي.

وتأتي هذه الجهود ضمن برامج جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديع، وخصوصاً بدعوة الجاليات من غير المسلمين.

وتبذل جمعية الدعوة بالبديع، جهوداً في تنظيم المحاضرات والدروس وتوضيح سماحة الدين الإسلامي، أثمرت في إسلام ١٦ خادمة، خلال العام الماضي والجاري.

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