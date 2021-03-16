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فلكية جدة: الاعتدال الربيعي 2020  الجمعة

ماجد أبو زاهرة: هو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة يوم الجمعة 20 مارس 2020 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 06:49 صباحًا بتوقيت السعودية (03:49 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا.

وأضاف: في هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة .

وتابع: الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضًا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.

وقال: بشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تمامًا لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة .

واضاف: أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الآفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة، وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

وتابع: يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري، وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي .

وأردف: سيلاحظ الراصد للسماء في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرًا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

وبعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يومًا و17 ساعة و54 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.

رئيس الجمعية الفلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة الاعتدال الربيعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكية جدة: الاعتدال الربيعي 2020  الجمعة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة يوم الجمعة 20 مارس 2020 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 06:49 صباحًا بتوقيت السعودية (03:49 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا.

وأضاف: في هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة .

وتابع: الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضًا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.

وقال: بشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تمامًا لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة .

واضاف: أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الآفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة، وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

وتابع: يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري، وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي .

وأردف: سيلاحظ الراصد للسماء في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرًا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

وبعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يومًا و17 ساعة و54 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:29 PM

فلكية جدة: الاعتدال الربيعي 2020  الجمعة

ماجد أبو زاهرة: هو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة يوم الجمعة 20 مارس 2020 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 06:49 صباحًا بتوقيت السعودية (03:49 صباحًا بتوقيت غرينتش)، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا.

وأضاف: في هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة .

وتابع: الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضًا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.

وقال: بشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تمامًا لسببين: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة .

واضاف: أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الآفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة، وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

وتابع: يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري، وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي .

وأردف: سيلاحظ الراصد للسماء في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرًا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

وبعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يومًا و17 ساعة و54 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.

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