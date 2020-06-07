النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية جدة التاريخية تغلق سوق "باب مكة" احترازيًّا بعد رصد 27 مخالفة

لكثرة المرتادين والمخاوف من انتشار فيروس كورونا

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية والضبط الميداني بشرطة جدة؛ سوق "باب مكة" احترازيًّا؛ لكثرة المرتادين وعدم الالتزام.

وذلك في إطار الجهود المستمرّة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن "البلدية قامت بالإغلاق كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة، وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس (كوفيد 19)".

وفي ذات السياق أغلقت الفرق الرقابية مركزًا تجاريًّا خالف تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما جرى المرور على (207) من المحال ومخالفة (27) موقعًا، وصادرت الفرق المشاركة في الحملة (1500) من الكمامات المتداولة بين الباعة الجائلين.

وأشار رئيس البلدية إلى أن البلدية داهمت ثلاثة مستودعات مخالفة استُخدمت لتخزين الخضراوات والفواكه؛ حيث جرت مصادرة ١٧ عربة و٢٠ ميزانًا و٦ أطنان من الخضراوات والفواكه، وتم تسليمها للجمعية الخيرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية جدة التاريخية تغلق سوق "باب مكة" احترازيًّا بعد رصد 27 مخالفة
سبق

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية والضبط الميداني بشرطة جدة؛ سوق "باب مكة" احترازيًّا؛ لكثرة المرتادين وعدم الالتزام.

وذلك في إطار الجهود المستمرّة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن "البلدية قامت بالإغلاق كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة، وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس (كوفيد 19)".

وفي ذات السياق أغلقت الفرق الرقابية مركزًا تجاريًّا خالف تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما جرى المرور على (207) من المحال ومخالفة (27) موقعًا، وصادرت الفرق المشاركة في الحملة (1500) من الكمامات المتداولة بين الباعة الجائلين.

وأشار رئيس البلدية إلى أن البلدية داهمت ثلاثة مستودعات مخالفة استُخدمت لتخزين الخضراوات والفواكه؛ حيث جرت مصادرة ١٧ عربة و٢٠ ميزانًا و٦ أطنان من الخضراوات والفواكه، وتم تسليمها للجمعية الخيرية.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:08 PM

بلدية جدة التاريخية تغلق سوق "باب مكة" احترازيًّا بعد رصد 27 مخالفة

لكثرة المرتادين والمخاوف من انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
511

أغلقت بلدية جدة التاريخية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، وبمشاركة إدارة الرقابة التجارية والضبط الميداني بشرطة جدة؛ سوق "باب مكة" احترازيًّا؛ لكثرة المرتادين وعدم الالتزام.

وذلك في إطار الجهود المستمرّة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، أن "البلدية قامت بالإغلاق كإجراء احترازي للحد من التجمعات الكبيرة، وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس (كوفيد 19)".

وفي ذات السياق أغلقت الفرق الرقابية مركزًا تجاريًّا خالف تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما جرى المرور على (207) من المحال ومخالفة (27) موقعًا، وصادرت الفرق المشاركة في الحملة (1500) من الكمامات المتداولة بين الباعة الجائلين.

وأشار رئيس البلدية إلى أن البلدية داهمت ثلاثة مستودعات مخالفة استُخدمت لتخزين الخضراوات والفواكه؛ حيث جرت مصادرة ١٧ عربة و٢٠ ميزانًا و٦ أطنان من الخضراوات والفواكه، وتم تسليمها للجمعية الخيرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,380
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,346
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة