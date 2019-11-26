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خليجي 24: العراق يضرب قطر بهدفين

في المباراة الافتتاحية للبطولة الخليجية

وجه المنتخب العراقي لكرة القدم إنذاراً مبكراً لباقي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر، وتغلب على المنتخب القطري صاحب الأرض 2 - 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الثلاثاء.

وانتزع المنتخب العراقي فوزاً غالياً في بداية مسيرته بالبطولة الخليجية حيث وجه لطمة مبكرة للمنتخب القطري الفائز بلقب كأس آسيا 2019 بالإمارات وأكد الفريق العراقي أنه يمتلك مقومات المنافسة على اللقب.

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما محمد قاسم ماجد في الدقيقتين 18 و27، وفي الشوط الثاني سجل البديل عبد العزيز حاتم هدف إنعاش الأمل للمنتخب القطري (العنابي) في الدقيقة 49.


خليجي 24 بطولة كأس الخليج المنتخب العراقي المنتخب القطري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خليجي 24: العراق يضرب قطر بهدفين
سبق

وجه المنتخب العراقي لكرة القدم إنذاراً مبكراً لباقي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر، وتغلب على المنتخب القطري صاحب الأرض 2 - 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الثلاثاء.

وانتزع المنتخب العراقي فوزاً غالياً في بداية مسيرته بالبطولة الخليجية حيث وجه لطمة مبكرة للمنتخب القطري الفائز بلقب كأس آسيا 2019 بالإمارات وأكد الفريق العراقي أنه يمتلك مقومات المنافسة على اللقب.

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما محمد قاسم ماجد في الدقيقتين 18 و27، وفي الشوط الثاني سجل البديل عبد العزيز حاتم هدف إنعاش الأمل للمنتخب القطري (العنابي) في الدقيقة 49.


26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:07 PM

خليجي 24: العراق يضرب قطر بهدفين

في المباراة الافتتاحية للبطولة الخليجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,976

وجه المنتخب العراقي لكرة القدم إنذاراً مبكراً لباقي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر، وتغلب على المنتخب القطري صاحب الأرض 2 - 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة اليوم الثلاثاء.

وانتزع المنتخب العراقي فوزاً غالياً في بداية مسيرته بالبطولة الخليجية حيث وجه لطمة مبكرة للمنتخب القطري الفائز بلقب كأس آسيا 2019 بالإمارات وأكد الفريق العراقي أنه يمتلك مقومات المنافسة على اللقب.

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما محمد قاسم ماجد في الدقيقتين 18 و27، وفي الشوط الثاني سجل البديل عبد العزيز حاتم هدف إنعاش الأمل للمنتخب القطري (العنابي) في الدقيقة 49.


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