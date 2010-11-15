احتفل الشاب معزي مبحل السويدي بزواجه مساء أمس الأول، بأحد قصور الأفراح في حائل بحضور الأهل والأصدقاء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
"معزي السويدي" يحتفل بزواجه في حائل
احتفل الشاب معزي مبحل السويدي بزواجه مساء أمس الأول، بأحد قصور الأفراح في حائل بحضور الأهل والأصدقاء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
اعلان
"معزي السويدي" يحتفل بزواجه في حائلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-14
14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:26 PM
"معزي السويدي" يحتفل بزواجه في حائل
احتفل الشاب معزي مبحل السويدي بزواجه مساء أمس الأول، بأحد قصور الأفراح في حائل بحضور الأهل والأصدقاء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
12,460
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,146
38 مليار ..
23 يوليو
14,160
2.5 مليار ..
30 يناير
15,215
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟
عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن
عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)
سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!
محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟
مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي
ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا
مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل
عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء
علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟
بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!
عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب
ماجد البريكان