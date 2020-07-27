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الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.973

سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة.

وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8
سبق

سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة.

وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:14 PM

الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.973

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة.

وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة.

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