وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة.

سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة.

الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-27 سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة. وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 08:14 PM

الجزائر: إصابة 616 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 8 إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 27.973





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سجَّلت الجزائر 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد إلى 27.973 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أن اللجنة أحصت 8 وفيات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.163 وفاة.

وأضاف بأن 366 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18.837 حالة.