النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة تبوك تكشف تفاصيل حادثة انهيار النفق: 21 إصابة

حدث سقوط الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة وأدى لانهيارها

كشفت أمانة تبوك تفاصيل حادثة سقوط جزء من مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، وهي الحادثة التي وقعت اليوم وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الأمانة إنه وأثناء تنفيذ مقاول المشروع لأعمال صب الخرسانة لجزء من بلاطة التقاطع العلوي للنفق حدث انهيار في الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة مما أدى إلى سقوطها.

وأضافت الأمانة: "نتج عن ذلك بعض الإصابات للعمالة والجهاز الفني بالموقع وعددهم (٢١) فرداً تم نقل (١١)، حالة قبل وصول فرق الدفاع المدني و(١٠) حالات تم نقلها بواسطة فرق الدفاع المدني. وتنوعت إصاباتهم ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة.

وقد تم مباشرة الموقع من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة وتم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالأمانة ومندوبَيْن عن الدفاع المدني لمعرفة أسباب ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة تبوك تكشف تفاصيل حادثة انهيار النفق: 21 إصابة
سبق

كشفت أمانة تبوك تفاصيل حادثة سقوط جزء من مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، وهي الحادثة التي وقعت اليوم وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الأمانة إنه وأثناء تنفيذ مقاول المشروع لأعمال صب الخرسانة لجزء من بلاطة التقاطع العلوي للنفق حدث انهيار في الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة مما أدى إلى سقوطها.

وأضافت الأمانة: "نتج عن ذلك بعض الإصابات للعمالة والجهاز الفني بالموقع وعددهم (٢١) فرداً تم نقل (١١)، حالة قبل وصول فرق الدفاع المدني و(١٠) حالات تم نقلها بواسطة فرق الدفاع المدني. وتنوعت إصاباتهم ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة.

وقد تم مباشرة الموقع من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة وتم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالأمانة ومندوبَيْن عن الدفاع المدني لمعرفة أسباب ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
05:33 PM

أمانة تبوك تكشف تفاصيل حادثة انهيار النفق: 21 إصابة

حدث سقوط الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة وأدى لانهيارها

A A A
بدر الجبل - تبوك
25
21,795

كشفت أمانة تبوك تفاصيل حادثة سقوط جزء من مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، وهي الحادثة التي وقعت اليوم وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الأمانة إنه وأثناء تنفيذ مقاول المشروع لأعمال صب الخرسانة لجزء من بلاطة التقاطع العلوي للنفق حدث انهيار في الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة مما أدى إلى سقوطها.

وأضافت الأمانة: "نتج عن ذلك بعض الإصابات للعمالة والجهاز الفني بالموقع وعددهم (٢١) فرداً تم نقل (١١)، حالة قبل وصول فرق الدفاع المدني و(١٠) حالات تم نقلها بواسطة فرق الدفاع المدني. وتنوعت إصاباتهم ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة.

وقد تم مباشرة الموقع من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة وتم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالأمانة ومندوبَيْن عن الدفاع المدني لمعرفة أسباب ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة